Người đàn ông tên Xiaofei, ngoài 30 tuổi, cho biết dịch vụ nối mi lưu động này mang lại cho anh mức thu nhập cố định hàng tháng lên tới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng).

Dù đã có cửa hàng nối mi cố định, Xiaofei vẫn mở rộng kinh doanh bằng cách lái xe đến tận nhà phục vụ khách hàng. Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu làm đẹp tại nhà của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, anh nhận thấy việc một nam kỹ thuật viên đến trực tiếp nhà riêng của khách có thể gây bất tiện, nên quyết định cải tạo ôtô thành không gian làm đẹp lưu động.

Bên trong xe, Xiaofei bố trí ghế làm dịch vụ với tấm lót dùng một lần để bảo đảm vệ sinh. Trước khi thực hiện, anh chụp ảnh mi mắt khách hàng, sử dụng phần mềm chỉnh sửa để mô phỏng các kiểu nối mi rồi trình chiếu lên màn hình ôtô, giúp khách lựa chọn.

Xiaofei kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng nhờ dịch vụ nối mi trên ôtô. Ảnh: SCMP

Mỗi ca nối mi kéo dài khoảng một giờ. Nhờ kinh nghiệm và tay nghề, Xiaofei có thể hoàn thành công việc nhanh chóng, đến mức một số khách hàng ngủ thiếp đi trong lúc làm đẹp. Giá dịch vụ dao động 300-500 nhân dân tệ, tùy phong cách và gói dịch vụ, cao hơn mức trung bình trên thị trường.

Trước khi trở thành kỹ thuật viên nối mi chuyên nghiệp cách đây ba năm, Xiaofei từng làm nhiều nghề như sửa chữa xe buýt, hàn điện và lái xe tải. Anh từng theo học trang điểm và gặp người vợ hiện tại cách đây tám năm trong thời gian học nghề.

Khi hai người dự định kết hôn, bố vợ tương lai từng phản đối anh theo đuổi công việc làm đẹp vì lo ngại thu nhập không ổn định. Để ưu tiên gia đình, Xiaofei chuyển sang những công việc cố định có bảo hiểm xã hội, dành toàn bộ tiền tiết kiệm tổ chức đám cưới. Vợ anh cũng dùng toàn bộ tiền hồi môn để đầu tư vào dự án khởi nghiệp của chồng, nhưng dự án này không thành công.

Ba năm trước, sau khi được bố vợ chấp thuận, Xiaofei chính thức học nối mi và mở cửa hàng riêng. Nhờ là một trong những người đầu tiên tại khu vực chuyên về phong cách nối mi kiểu Trung Hoa, anh nhanh chóng xây dựng được lượng khách hàng thân thiết.

Trong các video chia sẻ công việc, Xiaofei thường bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của vợ. Mô hình kinh doanh trên ôtô của anh cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Một người dùng mạng xã hội nhận xét: “Đây là một cách làm thông minh để cung cấp dịch vụ nối mi trong xe hơi. Nó vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi lại an toàn”.

Một ý kiến khác cho rằng: “Không có đáp án cố định nào cho câu chuyện nghề nghiệp. Chỉ cần có tay nghề tốt và hiểu khách hàng muốn gì, một chiếc xe hơi hoàn toàn có thể trở thành một tiệm nối mi đầy đủ chức năng”.