Kido: Hai cổ đông ngoại rời ngưỡng sở hữu 5%

Theo báo cáo giao dịch công bố ngày 27/10, Liva Holdings Limited đã bán 1,9 triệu cổ phiếu KDC trong phiên 22/10, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 14,26 triệu đơn vị xuống còn 12,36 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu theo đó giảm từ 5,16% xuống 4,47% vốn điều lệ, khiến tổ chức này không còn đáp ứng điều kiện là cổ đông lớn tại Kido.

Liva Holdings là tổ chức đầu tư đăng ký tại British Virgin Islands, thuộc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin.

Ngoài Liva Holdings, nhóm này còn có Vina QSR Limited, đang nắm giữ hơn 2,62 triệu cổ phiếu KDC, tương ứng 0,95% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tổng sở hữu của hai tổ chức giảm xuống còn hơn 14,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,42% vốn Kido.

Như vậy, dù Liva Holdings không còn là cổ đông lớn xét riêng từng pháp nhân, nhóm nhà đầu tư có liên quan do VinaCapital đại diện vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trên 5% tại doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 14/8, Star Pacifica Pte. Ltd. cũng bán 250.000 cổ phiếu KDC, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,03% xuống 4,95% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn. Đây là nhà đầu tư ngoại đầu tiên trong số hai tổ chức nói trên rời ngưỡng sở hữu 5% tại Kido trong năm nay.

Đáng chú ý, cả Liva Holdings và Star Pacifica đều từng nằm trong nhóm 5 cổ đông lớn nhất của Kido hồi đầu năm 2026.

Cơ cấu cổ đông Kido thay đổi ra sao?

Theo báo cáo thường niên 2025 của Kido, tại ngày 6/2/2026, doanh nghiệp có 5 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng khoảng 41% vốn điều lệ.

Trong đó, ông Trần Lệ Nguyên là cổ đông cá nhân lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 12,74%. Tiếp đến là Công ty TNHH MTV PPK nắm giữ 8,60% và Công ty TNHH Đầu tư Kido sở hữu 6,94%.

Hai cổ đông ngoại còn lại trong nhóm 5 cổ đông lớn là Star Pacifica và Liva Holdings, với tỷ lệ sở hữu lần lượt 6,71% và 5,95%.

Tại thời điểm này, tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại Kido đạt 16,38% vốn điều lệ.

Đến tháng 10/2026, cơ cấu sở hữu đã ghi nhận sự thay đổi đáng kể ở nhóm cổ đông ngoại. Tỷ lệ nắm giữ của Star Pacifica giảm xuống 4,95%, trong khi Liva Holdings còn 4,47%.

So với số liệu đầu tháng 2, tỷ lệ sở hữu của Star Pacifica giảm 1,76 điểm phần trăm, còn Liva Holdings giảm 1,48 điểm phần trăm. Tổng tỷ lệ nắm giữ của hai tổ chức theo đó giảm từ 12,66% xuống 9,42% vốn điều lệ.

Theo báo cáo thường niên 2025 do Kido công bố, tại ngày 6/2/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.898 tỷ đồng, tương ứng gần 289,81 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ đông cá nhân nắm giữ 178,62 triệu cổ phiếu, chiếm 61,63%, còn cổ đông tổ chức sở hữu 111,19 triệu cổ phiếu, tương ứng 38,37%.

Xét theo quốc tịch, cổ đông trong nước nắm giữ 242,33 triệu cổ phiếu, tương ứng 83,62% vốn điều lệ. Khối ngoại sở hữu 47,48 triệu cổ phiếu, chiếm 16,38%, trong khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp là 50%. Vietstock

Một thay đổi đáng chú ý trong năm 2026 là việc Kido mua lại cổ phiếu của chính mình. Theo thông tin doanh nghiệp công bố đầu tháng 7, Kido đã mua lại hơn 13,46 triệu cổ phiếu KDC trong tháng 6, đưa số cổ phiếu có quyền biểu quyết từ gần 289,81 triệu xuống khoảng 276,35 triệu đơn vị.

Tính theo lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt mua lại, nếu không phát sinh thêm giao dịch, ông Trần Lệ Nguyên nắm khoảng 13,36%, Công ty TNHH MTV PPK sở hữu 9,02% và Công ty TNHH Đầu tư Kido nắm 7,28%.

Như vậy, ba cổ đông này đang nắm tổng cộng gần 81,95 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 29,65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Kido. Đây là tỷ lệ tính toán trên cơ sở lượng cổ phiếu được doanh nghiệp công bố đầu năm và số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt mua lại, chưa phải xác nhận về sở hữu tại ngày 27/10.

Ở nhóm cổ đông ngoại, Star Pacifica hiện còn hơn 13,67 triệu cổ phiếu, trong khi Liva Holdings nắm hơn 12,36 triệu đơn vị. Tổng lượng cổ phiếu do hai tổ chức nắm giữ vào khoảng 26,04 triệu cổ phiếu KDC.