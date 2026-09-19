Kido Group (KDC) thoái vốn mảng kem, nhượng lại quyền sở hữu thương hiệu Merino và Celano

Từng bước rút vốn khỏi mảng kem lạnh và trả lại quyền sở hữu trí tuệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) vừa phát đi thông báo chính thức về việc đã hoàn tất hai đợt chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Nuti KD. Pháp nhân này trước đây được biết đến với tên gọi Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF). Tính đến ngày 18/09/2026, lượng cổ phần mà Kido còn nắm giữ tại Nuti KD chỉ còn tương đương 14,7% vốn điều lệ. Tỷ lệ này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp kinh doanh mảng kem lạnh không còn tư cách là công ty liên kết của tập đoàn Kido.

Theo lộ trình thực hiện, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/12/2025, Kido đã quyết định triển khai phương án chuyển nhượng toàn bộ 36,33 triệu cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ đang nắm giữ tại KDF sang tay đối tác là Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood. Nếu hoàn tất toàn bộ số cổ phần này, Kido sẽ chính thức rút sạch vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh kem lạnh. Trước đó vào năm 2023, tập đoàn đã từng bán 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood, tuy nhiên giao dịch này sau đó vướng mắc về mặt thủ tục và không được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Một điểm đáng chú ý trong tiến trình chuyển nhượng cấu trúc vốn tại Nuti KD là việc xử lý tài sản trí tuệ đối với các thương hiệu kem chủ lực. Thông qua phương thức lấy ý kiến bằng văn bản, các cổ đông của Tập đoàn Kido đã thống nhất thông qua chủ trương hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ được ký kết vào ngày 30/06/2022.

Quyết định này liên quan trực tiếp đến 34 nhãn hiệu nổi bật đang hiện diện trên thị trường như Merino, Celano, Wel Yo cùng bảy đơn đăng ký nhãn hiệu khác. Theo đó, tập đoàn sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu toàn bộ các nhãn hiệu này, chuyển giao từ Kido về lại pháp nhân là Thực phẩm Đông lạnh Kido (nay là Nuti KD).

Lợi nhuận bán niên tăng vọt sau soát xét nhờ công ty liên kết

Diễn biến tái cấu trúc các mảng kinh doanh đi kèm với bức tranh tài chính có nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên cho thấy Tập đoàn Kido đạt mức doanh thu thuần 4.345 tỷ đồng, nhích nhẹ 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng giá vốn được kiểm soát thấp hơn đà tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp bứt phá gần 20%, đạt mức 873 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả sau soát xét của doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng đột biến so với báo cáo tự lập trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 149 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vươn lên mốc 100 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 76% và 74% so với nửa đầu năm 2025. Nếu so với số liệu trước soát xét, mức lợi nhuận này đã tăng vọt 64% ở chỉ tiêu trước thuế và bứt phá gần 140% ở chỉ tiêu sau thuế.

Giải trình về sự biến động tích cực này, ban lãnh đạo Kido cho biết nguyên nhân cốt lõi đến từ khoản lãi thu về từ các công ty liên doanh và liên kết. Số liệu sau soát xét cho thấy khoản mục này đã tăng đáng kể, đóng góp hơn 120 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận của tập đoàn, trong khi các chỉ tiêu tài chính khác không có nhiều sự xê dịch.

Bước sang năm tài chính 2026, Tập đoàn Kido đặt ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 12.000 tỷ đồng, kỳ vọng tăng trưởng 32% so với kết quả đạt được trong năm 2025. Trái ngược với kỳ vọng mở rộng doanh số, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại được điều chỉnh giảm 4%, lui về mức 700 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau sáu tháng, doanh nghiệp hàng tiêu dùng này mới hoàn thành 36% chỉ tiêu doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.