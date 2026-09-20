Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại Nuti KD, chính thức không còn là công ty liên kết

Ngày 18/9, CTCP Tập đoàn Kido (Mã: KDC) đã công bố thông tin về việc hoàn tất hai đợt chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD, pháp nhân trước đây được biết đến với tên gọi CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF).

Các giao dịch được thực hiện theo Nghị quyết số KDC11.1/2025/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025.

Tính đến ngày 18/9/2026, lượng cổ phần Kido còn nắm giữ tại Nuti KD tương đương 14,7% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, Nuti KD không còn là công ty liên kết của Kido.

Theo dữ liệu cập nhật được, trước đó, tại Nghị quyết ngày 15/12/2025, Kido thông qua phương án chuyển nhượng 36,33 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn tại CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido cho CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood. Theo phương án này, nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch, Kido sẽ rút toàn bộ vốn khỏi CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido.

Động thái mới này diễn ra trong bối cảnh Kido đang có những thay đổi đáng chú ý về kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2026, trong đó phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết vẫn đóng góp đáng kể.

Đầu tháng 9/2026, Kido công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét cùng văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét.

Theo số liệu sau soát xét, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của tập đoàn đạt 148,7 tỷ đồng, tăng hơn 58 tỷ đồng so với mức 90,6 tỷ đồng trong báo cáo trước soát xét, tương ứng tăng 64%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được điều chỉnh từ gần 41,6 tỷ đồng lên 99,7 tỷ đồng, tăng hơn 58 tỷ đồng, tương đương cao hơn 140% so với số liệu trước soát xét.

Kido cho biết nguyên nhân chủ yếu là tập đoàn ghi nhận bổ sung lợi nhuận từ công ty liên kết.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh sau soát xét, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết của Kido đạt gần 121,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng so với mức gần 86 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, doanh thu thuần của Kido trong nửa đầu năm đạt khoảng 4.345 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng lên hơn 3.472 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 873 tỷ đồng, tăng khoảng 20%.

Ở các khoản mục chi phí, doanh thu hoạt động tài chính giảm 34% xuống gần 105 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 29% lên gần 138 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 5%, lên gần 592 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%, xuống khoảng 239 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Kido đạt 99,7 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 66,5 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Kido đặt mục tiêu doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, tăng 32% so với kết quả năm 2025. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Kido đã thực hiện khoảng 36% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 19/9, cổ phiếu KDC ở mức 51.100 đồng/cp. Mức giá này đưa vốn hóa thị trường của Kido lên khoảng 14.121 tỷ đồng.