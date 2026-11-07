Kickboxing tranh tài với 23 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Với số lượng nội dung thi đấu khá lớn, kickboxing hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị.

Môn kickboxing tại Đại hội năm nay hứa hẹn diễn ra những màn tranh tài hấp dẫn

Môn võ đối kháng này đòi hỏi VĐV có nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, đồng thời phải linh hoạt trong chiến thuật, xử lý tình huống và duy trì tâm lý vững vàng.

Trước ngày tranh tài, Ban tổ chức đã triển khai tập huấn trọng tài, họp trưởng đoàn và HLV nhằm thống nhất các nội dung chuyên môn, quy trình điều hành, bảo đảm giải đấu diễn ra đúng quy định, công bằng và an toàn.

Trong ngày thi đấu đầu tiên 7.11, các võ sĩ bước vào 15 trận vòng loại nội dung Lowkick nam, ở nhiều hạng cân từ 48-51kg đến 71-75kg.

Những cuộc đối đầu giữa Quảng Ngãi và Quảng Ninh, Cần Thơ và Đồng Tháp, TP.HCM và Đà Nẵng, Tây Ninh, Đắk Lắk,… mở đầu cho cuộc đua giành huy chương.

Tại Đại hội năm 2022 ở Hải Phòng, Hà Nội dẫn đầu môn kickboxing với 4 HCV, 1 HCĐ. Thái Nguyên xếp thứ hai với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, chủ nhà Hải Phòng đứng thứ ba với 2 HCV và 2 HCB.

Những kết quả này phần nào cho thấy sự cạnh tranh giữa các địa phương ở kỳ Đại hội năm nay.