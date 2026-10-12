Kickboxing Lào Cai giành 3 huy chương Vàng tại Giải Vô địch câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Giải Vô địch câu lạc bộ Kickboxing quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 01 - 10/10, quy tụ 23 đoàn với gần 400 vận động viên tham gia tranh tài. Đoàn Lào Cai tham dự giải với 12 thành viên, thi đấu ở các nội dung theo chương trình của ban tổ chức.

Phàn Ngọc Hoa giành huy chương Vàng tại giải.

Trần Ngọc Ánh giành huy chương Vàng tại giải.

Châu Triệu Vy giành huy chương Vàng tại giải.

Tại giải, các vận động viên Lào Cai đã thi đấu nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và khả năng chuyên môn, trong đó, vận động viên Trần Ngọc Ánh, Phàn Ngọc Hoa và Châu Triệu Vy giành huy chương Vàng; Lý Thị Tuyết Nhi giành huy chương Bạc; huy chương Đồng thuộc về các vận động viên: Nguyễn Vũ Luân, Trần Thị Yến Nhi, Lý Thị Mai và La Thị Huyên.

Với thành tích thi đấu nổi bật, đoàn Lào Cai xếp thứ Nhất nội dung nữ lứa tuổi 15 - 17. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự tiến bộ của lực lượng vận động viên trẻ, đồng thời phản ánh những nỗ lực trong công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện môn Kickboxing của tỉnh.

Thành tích tại giải tiếp tục bổ sung vào bảng vàng thể thao thành tích cao Lào Cai, tạo động lực để các vận động viên duy trì phong độ, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Việc duy trì thành tích ở các giải đấu quốc gia không chỉ góp phần khẳng định vị thế của kickboxing Lào Cai mà còn cho thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo vận động viên trẻ, xây dựng lực lượng kế cận và nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua đó, thể thao thành tích cao của tỉnh từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.