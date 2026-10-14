Kịch tính ngày mở màn giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các CLB 2026

Ngày 14/10, giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long. Sau gần 6 tháng tạm nghỉ, 8 đội bóng trở lại tranh tài ở chặng đấu quyết định, diễn ra từ 14 - 25/10, nhằm cạnh tranh chức vô địch và suất trụ hạng.

Ngày thi đấu đầu tiên chứng kiến 4 cuộc đối đầu, trong đó tâm điểm là màn so tài giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin. Đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng, dù có thời điểm đứng trước nguy cơ nhận thất bại đầu tiên tại giải.

Hà Nội Tasco Auto nhập cuộc thuận lợi nhờ màn trình diễn nổi bật của ngoại binh Brankica Mihajlovic. Chủ công 35 tuổi liên tục ghi điểm và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, giúp đội nhà thắng 25-16 trong set đầu tiên.

Hà Nội Tasco Auto đứng đầu bảng xếp hạng khi giành 8 chiến thắng liên tiếp. (Ảnh: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Tuy nhiên, Binh chủng Thông tin nhanh chóng lấy lại thế trận. Đội bóng áo lính cải thiện khả năng phối hợp, tổ chức tấn công hiệu quả hơn và thắng liên tiếp hai set với tỷ số 25-14, 25-23 để dẫn ngược 2-1.

Set thứ tư diễn ra đặc biệt kịch tính khi hai đội liên tục giằng co điểm số. Binh chủng Thông tin có hai cơ hội kết thúc trận đấu nhưng đều không tận dụng thành công. Hà Nội Tasco Auto vượt qua thời điểm khó khăn để thắng 29-27, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set thứ năm, đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 15-12, qua đó khép lại màn ngược dòng với tỷ số chung cuộc 3-2. Kết quả này giúp Hà Nội Tasco Auto nối dài chuỗi toàn thắng lên 8 trận và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai có chiến thắng dễ dàng trước Geleximco Hưng Yên. Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Hà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Bích Thủy cùng các đồng đội lần lượt thắng 25-14, 25-14 và 25-10, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0. Hóa chất Đức Giang Lào Cai nâng thành tích lên 7 trận thắng, một trận thua, tiếp tục bám đuổi Hà Nội Tasco Auto trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Ở trận đấu tiếp theo, VTV Bình Điền Long An cũng giành trọn chiến thắng trước Ngân hàng Công Thương. Đội bóng miền Tây thể hiện sự vượt trội về khả năng tổ chức tấn công và duy trì thế trận ổn định trong cả ba set đấu.

VTV Bình Điền Long An lần lượt thắng 25-17, 25-20 và 25-21 để giành chiến thắng chung cuộc 3-0. Đây là khởi đầu thuận lợi của đội bóng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trận đấu cuối cùng trong ngày giữa LP Bank Ninh Bình và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa diễn ra với thế trận giằng co. Đoàn quân của HLV Thái Anh Tùng thắng hai set đầu với tỷ số 25-22 và 25-15, trước khi để đối thủ rút ngắn cách biệt bằng chiến thắng 25-22 ở set thứ ba.

Sang set thứ tư, LP Bank Ninh Bình vượt qua Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số sát nút 25-23, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Thái Anh Tùng có 4 trận thắng, 4 trận thua và 13 điểm, vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Sau ngày thi đấu mở màn, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục duy trì thành tích bất bại, trong khi Hóa chất Đức Giang Lào Cai giữ sức ép ở nhóm đầu. Cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết cũng trở nên đáng chú ý khi LP Bank Ninh Bình vượt lên Binh chủng Thông tin.