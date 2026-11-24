Kịch tính cuộc đua dẫn đầu ngày mở màn Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026
Sáng 24/11, ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast đã chứng kiến những màn cạnh tranh đầy hấp dẫn trên sân Vinpearl Golf Léman (TP. Hồ Chí Minh). Ngay từ những hố đấu đầu tiên, cuộc đua ở các vị trí dẫn đầu đã trở nên sôi động với sự góp mặt của nhiều golfer hàng đầu Việt Nam.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kich-tinh-cuoc-dua-dan-dau-ngay-mo-man-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-2026-post1897098.tpo