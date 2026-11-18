Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tính đến trung tuần tháng 11/2026, tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương đã và đang tạo đà bứt phá quan trọng cho chặng nước rút cuối năm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo thống kê, giá trị tăng thêm tháng 10 ước đạt 30.842,2 tỷ đồng (bằng 33,4% mục tiêu quý IV). Nhiều dự án đi vào hoạt động ổn định; các doanh nghiệp dệt may, da giày cơ bản bảo đảm đơn hàng đến hết năm. Toàn tỉnh hoàn thành sắp xếp, xử lý, khai thác 1.325/1.419 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt tỷ lệ ấn tượng 93,38% (tăng 11,42 điểm % so với cuối tháng 10).

Toàn cảnh hội nghị.

Về giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt 2.105,22 ha, tương đương 96,54% kế hoạch năm 2026; có thêm 83 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu GPMB được giao, tăng 14 đơn vị so với ngày 6/11.

Theo kết quả kiểm đếm khối lượng GPMB trong tuần: tổng diện tích GPMB tăng 79,41 ha; 38 xã, phường có diện tích GPMB tăng, tiêu biểu là phường Trúc Lâm 14,86 ha, xã Tiên Trang 10,31 ha, xã Các Sơn 8,00 ha, xã Xuân Bình 7,58 ha, xã Sao Vàng 7,21 ha...

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 17/11/2026 giá trị giải ngân đạt 14.592,7 tỷ đồng, tương đương 70,64% kế hoạch vốn, trong đó khối xã, phường duy trì nhịp độ giải ngân tích cực (đạt 73,80%).

Các điểm cầu dự hội nghị.

Số thu tiền sử dụng đất đạt kết quả khởi sắc với 13.677 tỷ đồng tính đến ngày 16/11, vượt 102,07% dự toán giao; ghi nhận 79/142 địa phương vượt dự toán với tổng mức vượt 5.993 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tài chính quan trọng cho đầu tư phát triển...

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, sản xuất, kinh doanh tại một số ngành trọng điểm còn khó khăn, vướng mắc; việc xử lý tài sản công dôi dư còn chậm ở nhóm giao khai thác, cho thuê.

Đến ngày 17/11/2026 còn 75,55 ha chưa GPMB; tốc độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu. Theo tính toán để đạt mốc 90% vào ngày 30/11/2026, toàn tỉnh phải giải ngân thêm 3.794,8 tỷ đồng, bình quân khoảng 1.900 tỷ đồng/tuần, gấp hơn 4 lần tuần qua...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng như hoạt động thu ngân sách nhà nước; thu tiền sử dụng đất theo yêu cầu kế hoạch đề ra; công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Qua 7 tuần triển khai Kế hoạch số 384/KH-UBND, phương thức giao chỉ tiêu, kiểm đếm hằng tuần, công khai kết quả đã tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. Tăng trưởng giữ vững xu hướng quý sau cao hơn quý trước; nhiều “điểm nghẽn” kéo dài được khơi thông, thu ngân sách vượt dự toán, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 11% chưa bảo đảm, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ một số hạn chế cần nghiêm túc khắc phục, trong đó đáng chú ý là sự phối hợp cung cấp số liệu giữa các ngành chưa chặt chẽ; các dự án công nghiệp mới chậm vận hành chính thức; nguồn cung lao động ở một số ngành, nghề chưa bảo đảm; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; kết quả thu tiền sử dụng đất giữa các địa phương chưa đồng đều...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên nhân của những hạn chế vẫn do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; một số người đứng đầu chưa quyết liệt, còn tâm lý chờ đến hạn; phối hợp giữa các sở, ngành và cấp xã chưa chặt chẽ...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu kích hoạt tối đa công suất các đầu tàu công nghiệp. Trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Công Thương tập trung tháo gỡ vướng mắc về an ninh cảng biển, luồng tàu nhập nguyên liệu, xuất sản phẩm; giữ công suất Lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhiệt điện ở mức 110-115%, khuyến khích 120%.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với tập trung khai thác tối đa năng lực Cảng biển Nghi Sơn và logistics, khai thác triệt để các nguồn thu còn dư địa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, kiểm đếm giá trị khối lượng hoàn thành; bứt tốc bán lẻ, dịch vụ, xây dựng phương án giải phóng tồn kho, chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; hoàn thành dứt điểm các mốc ngắn hạn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu rõ: Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% là yêu cầu bắt buộc, cam kết của tỉnh với Trung ương và Nhân dân. Vì vậy, mỗi đồng chí, trước hết là người đứng đầu, nói đi đôi với làm, bám sát từng mốc, từng chỉ tiêu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo.