Giao diện mục Cài đặt âm thanh trên ứng dụng Zoom máy tính với thao tác chuyển chế độ Ngăn chặn tiếng ồn xung quanh sang mức Cao, giúp AI bóc tách và triệt tiêu sạch sẽ tiếng gõ phím cùng tiếng ồn môi trường. Đồ hoạ: Thái Bình

Nỗi ám ảnh mang tên tạp âm

Phương thức làm việc và hội họp từ xa đã trở thành một phần tất yếu trong hoạt động quản lý, chỉ đạo công tác của các cơ quan, đơn vị cũng như đời sống công sở hiện đại. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với trải nghiệm trao đổi qua không gian mạng không nằm ở đường truyền hình ảnh mà lại đến từ chất lượng âm thanh môi trường. Thực tế cho thấy rất ít người có điều kiện làm việc trong một phòng họp cách âm tiêu chuẩn. Đa số mọi người đều phải tham gia các cuộc trao đổi trực tuyến trong những không gian hỗn tạp, từ góc làm việc chung rộn rã tiếng trò chuyện, không gian gia đình với đủ thứ âm thanh sinh hoạt đời thường.

Trước đây, để giải quyết triệt để tạp âm, người dùng thường buộc phải tìm mua những dòng tai nghe chống ồn đắt tiền hoặc gắn thêm những thiết bị thu âm chuyên biệt khá cồng kềnh. Thế nhưng, các nền tảng hội nghị trực tuyến hàng đầu hiện nay đã tích hợp trực tiếp những mô hình AI có khả năng phân tích sóng âm theo thời gian thực với độ trễ cực thấp. Bằng việc nhận diện chính xác đặc tính âm học của giọng nói con người, thuật toán AI sẽ nhanh chóng bóc tách và giữ lại trọn vẹn từng câu từ phát âm, đồng thời cô lập và triệt tiêu gần như hoàn toàn các dải sóng âm hỗn độn như tiếng quạt gió rít, tiếng gõ phím lạch cạch hay tiếng chó sủa ở xa. Nhờ đó, người nói không cần phải gằn giọng hay lo lắng về không gian xung quanh, trong khi người nghe vẫn tiếp nhận thông điệp một cách trong trẻo, rõ ràng và mạch lạc.

Kỹ thuật kích hoạt bộ lọc tiếng ồn chuyên sâu

Đối với nền tảng Zoom vốn được sử dụng hết sức rộng rãi trong các hội nghị và lớp tập huấn nghiệp vụ, trên phần mềm cài đặt cho máy tính, người dùng chỉ cần mở ứng dụng lên, rồi bấm chuột vào biểu tượng hình bánh răng cài đặt ở góc trên bên phải giao diện chính. Tiếp theo, hãy nhấp chọn danh mục Âm thanh ở thanh điều hướng bên trái màn hình để mở ra toàn bộ các thông số liên quan đến micro và loa ngoài. Tại khu vực mang tên Ngăn chặn tiếng ồn xung quanh, hệ thống thường để mặc định ở mức Tự động, mức này chỉ lọc được những tiếng ồn rất nhỏ và đều đặn. Để kích hoạt sức mạnh tối đa của AI, bạn hãy nhấp chọn chuyển sang mức Cao. Khi thiết lập này được kích hoạt, thuật toán xử lý âm thanh chuyên sâu sẽ lập tức can thiệp vào tín hiệu micro để loại bỏ toàn bộ các tạp âm phức tạp như tiếng lật giở tài liệu, tiếng gõ bàn phím cơ dồn dập hay tiếng quạt làm mát của máy tính đang chạy hết công suất.

Thao tác gạt công tắc kích hoạt tính năng Khử tiếng ồn trong bảng cài đặt Âm thanh trên Google Meet, cho phép làm sạch tạp âm tự động trong thời gian thực ngay trên trình duyệt web. Đồ hoạ: Thái Bình

Trong trường hợp bạn đã vào phòng họp mà chợt nhận thấy môi trường xung quanh bắt đầu phát sinh tiếng ồn đột xuất, bạn chỉ việc nhấn vào dấu mũi tên nhỏ nằm ngay sát biểu tượng chiếc micro góc dưới cùng bên trái màn hình, chọn mục Cài đặt âm thanh từ menu bật lên, rồi trực tiếp chuyển mức ngăn chặn tiếng ồn sang nấc Cao một cách dễ dàng. Đối với những người thường xuyên phải xử lý công vụ lưu động qua điện thoại thông minh, thao tác này cũng được tối ưu hóa hết sức thuận tiện ngay trong giao diện cuộc gọi. Sau khi kết nối vào phòng họp Zoom trên điện thoại, bạn nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm có chữ Khác ở góc dưới bên phải, tiếp tục chọn dòng Cài đặt cuộc họp, sau đó cuộn xuống tìm mục Ngăn chặn tiếng ồn và chuyển trạng thái từ mức mặc định sang mức Cao. Chỉ với vài giây thao tác, toàn bộ không gian ồn ào xung quanh bạn sẽ lập tức bị triệt tiêu, giữ cho âm thanh phát biểu luôn tĩnh lặng.

Tối ưu hóa tính năng khử tạp âm trên Google Meet

Bên cạnh Zoom, Google Meet cũng là một công cụ hội họp trực tuyến quen thuộc. Khi tham gia một phiên họp trên trình duyệt máy tính, bạn chỉ cần hướng mắt xuống thanh công cụ dưới đáy màn hình và nhấp chuột vào biểu tượng Tùy chọn khác có hình dấu ba chấm đặt dọc. Tại bảng danh mục vừa hiện ra, hãy chọn mục Cài đặt, rồi chuyển sang thẻ Âm thanh để truy cập bảng điều khiển thiết bị thu phát. Tại đây, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy tính năng Khử tiếng ồn đi kèm một công tắc gạt tiện lợi; thao tác duy nhất bạn cần làm là gạt công tắc này sang trạng thái Bật để chuyển sang màu xanh dương. Ngay tức khắc, mô hình AI đám mây của Google sẽ tiếp nhận và làm sạch luồng âm thanh đầu vào trước khi truyền tải đến tai những người tham dự khác. Trên ứng dụng di động dành cho điện thoại, thao tác này cũng được bố trí hoàn toàn tương tự khi bạn chỉ cần bấm vào dấu ba chấm ở góc màn hình, mở phần Cài đặt và bật công tắc dòng Khử tiếng ồn để tự tin trao đổi công việc.

Mặc dù các bộ lọc âm thanh tích hợp AI mang lại sự tiện lợi, người dùng văn phòng vẫn cần nắm vững những nguyên tắc vận hành cốt lõi để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định nhất. Bản chất của việc khử ồn chuyên sâu ở mức độ cao là máy tính hoặc điện thoại phải liên tục huy động năng lực xử lý của bộ vi xử lý và bộ nhớ RAM để quét, phân tích và cắt gọt dải tần số âm thanh theo thời gian thực. Do đó, đối với những thiết bị di động đã qua nhiều năm sử dụng hoặc máy tính có cấu hình khiêm tốn, tính năng này có thể làm thiết bị nóng lên nhanh hơn và tiêu hao pin đáng kể. Giải pháp tối ưu là bạn nên chủ động cắm nguồn sạc trực tiếp trong suốt buổi họp kéo dài để tránh tình trạng sụt pin đột ngột hoặc xảy ra hiện tượng giật lag khung hình khi vừa bật camera, vừa lọc ồn...

Tuy nhiên, dù các giải pháp phần mềm có tân tiến đến đâu, văn hóa họp trực tuyến văn minh vẫn luôn bắt đầu từ ý thức của người sử dụng. Việc duy trì thói quen chủ động tắt micro khi đang lắng nghe và chỉ nhấn giữ phím cách để mở micro tạm thời khi cần phát biểu chính là chuẩn mực hàng đầu giúp giữ gìn sự trang trọng, mạch lạc cho mọi cuộc họp công vụ trong kỷ nguyên số.

Việc chủ động kích hoạt tính năng khử tạp âm bằng AI trên Zoom và Google Meet là kỹ năng số căn bản giúp nâng cao chất lượng âm thanh và duy trì sự trang trọng cho các cuộc họp trực tuyến. Giải pháp công nghệ này vừa loại bỏ triệt để các âm thanh hỗn tạp từ đời sống thường nhật mà không làm méo giọng nói, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư trang thiết bị thu âm chuyên dụng.