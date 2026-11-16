Kích hoạt sức mua nội địa, tạo động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh

Đưa sức mua trở thành động lực tăng trưởng

Trung tuần tháng 11/2026, TP. Hồ Chí Minh khởi động Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, mở rộng mạng lưới kích cầu tiêu dùng trên toàn địa bàn, hướng tới tạo thêm động lực cho thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027. Không chỉ là mùa khuyến mại tập trung, chương trình được kỳ vọng khai thác sức mua nội địa, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động kích cầu, với trọng tâm kết nối mua sắm cùng du lịch, văn hóa, giải trí và thanh toán số. Chương trình được mở rộng đến 168 xã, phường, đặc khu, tạo cơ hội để người dân tiếp cận ưu đãi trên diện rộng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo thông tin công bố, chương trình có hơn 60 sự kiện quy mô lớn, gần 300 hoạt động do địa phương và doanh nghiệp tổ chức, với sự tham gia của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và hơn 5.000 điểm bán lẻ. Các doanh nghiệp, đối tác đăng ký khoảng 150 chương trình khuyến mại lớn, tổng giá trị ưu đãi dự kiến trên 270 tỷ đồng. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại công bố những gói tín dụng tiêu dùng quy mô trên 10.000 tỷ đồng.

Quy mô huy động nguồn lực cho thấy quyết tâm thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất không chỉ nằm ở số lượng điểm bán hay giá trị ưu đãi, mà ở khả năng chuyển các chương trình khuyến mại thành giao dịch, tăng doanh thu bán lẻ và cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hơn 10.000 tỷ đồng tín dụng tiêu dùng tiếp sức thị trường Một trong những điểm đáng chú ư của “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” là việc huy động đồng thời nguồn lực từ doanh nghiệp bán lẻ, ngân hàng và nền tảng công nghệ để hỗ trợ tiêu dùng. Trong đó, các ngân hàng thương mại công bố những gói tín dụng tiêu dùng quy mô trên 10.000 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho nhu cầu mua sắm của người dân. Ở phía doanh nghiệp, khoảng 150 chương tŕnh khuyến mại lớn được đăng kư với tổng giá trị ưu đăi dự kiến trên 270 tỷ đồng.

Với người tiêu dùng, các chương trình giảm giá, ưu đãi thanh toán và hỗ trợ tín dụng có thể góp phần giảm chi phí mua sắm, tăng khả năng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ. Đối với doanh nghiệp, đây là cơ hội giải phóng hàng tồn kho, tăng vòng quay hàng hóa và tiếp cận nhóm khách hàng mới trong mùa kinh doanh cao điểm.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 591/KH-UBND về tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển hệ sinh thái mua sắm, tiêu dùng, dịch vụ giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố xác định kích cầu tiêu dùng là một trong những giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Đáng chú ý, trong quý IV/2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84%. Vì vậy, kích cầu mua sắm cuối năm không chỉ nhằm tăng doanh thu bán lẻ mà còn hướng tới tạo hiệu ứng lan tỏa sang các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, vận tải, du lịch, văn hóa và giải trí. Việc kết hợp mua sắm với các hoạt động trải nghiệm, tham quan và vui chơi có thể kéo dài thời gian tiêu dùng, gia tăng chi tiêu và tạo thêm nguồn thu cho nhiều ngành kinh tế.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến 10/2/2027, do UBND Thành phố chỉ đạo, Sở Công thương làm cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp triển khai. Trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung, mức giảm giá đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại có thể lên tới 100% theo quy định pháp luật, tạo dư địa để doanh nghiệp thiết kế các ưu đãi hấp dẫn hơn.

Dù vậy, để tạo cú hích thực chất, yếu tố quan trọng vẫn là chất lượng hàng hóa, tính minh bạch của ưu đãi và sự thuận tiện trong mua sắm. Khuyến mại chỉ thực sự có ý nghĩa khi người tiêu dùng nhận được lợi ích rõ ràng, còn doanh nghiệp cải thiện được hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ gia tăng giao dịch trong thời gian ngắn.

Kết nối mua sắm, du lịch và kinh tế số

Một điểm mới của “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” là phương thức liên kết “5 trong 1”, kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Cách tiếp cận này hướng hoạt động kích cầu từ những chương trình khuyến mại riêng lẻ sang kết nối thương mại với du lịch, văn hóa, giải trí và công nghệ.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi, người mua không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng khả năng tìm kiếm thông tin, so sánh ưu đãi và lựa chọn địa điểm. Việc kết nối các kênh mua sắm trực tiếp, trực tuyến vì vậy có thể giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo thuận tiện hơn cho người tiêu dùng.

Tại lễ công bố, 8 cơ quan, đơn vị đã ký kết phối hợp triển khai chương trình, gồm Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh khởi động Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”. Ảnh: BTC

Sự phối hợp liên ngành nhằm kết nối hoạt động mua sắm với du lịch, văn hóa, công nghệ và dịch vụ. Qua đó, các điểm bán lẻ có thể trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm thành phố; ngược lại, các hoạt động du lịch, giải trí cũng góp phần thu hút khách đến khu vực thương mại. Đây là hướng đi giúp gia tăng giá trị chi tiêu của khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào số lượng chương trình giảm giá.

Cùng với đó, thành phố thúc đẩy xây dựng nền tảng số “Shopping Season in Vibrant HCMC”, tích hợp thông tin sự kiện, địa điểm mua sắm, chương trình ưu đãi và mã giảm giá. Nền tảng dự kiến phục vụ người dân từ ngày 1/12/2026, theo định hướng kết nối các điểm mua sắm, dịch vụ thông qua mã QR.

Nền tảng này được kỳ vọng giúp người tiêu dùng thuận tiện tra cứu thông tin, lựa chọn ưu đãi và tiếp cận các địa điểm mua sắm; đồng thời tạo thêm công cụ quảng bá sản phẩm, giới thiệu chương trình khuyến mại cho doanh nghiệp. Nếu được vận hành hiệu quả, dữ liệu về lượt truy cập, nhu cầu tìm kiếm và giao dịch phát sinh còn có thể hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đánh giá mức độ hưởng ứng của thị trường.

Tuy nhiên, thông tin ưu đãi cần được cập nhật thường xuyên, bảo đảm chính xác và dễ sử dụng. Các chương trình trên nền tảng cũng phải gắn với khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại điểm bán, tránh tình trạng người tiêu dùng tìm thấy ưu đãi nhưng khó tiếp cận hoặc không thể sử dụng.

Một trọng tâm khác là mở rộng hoạt động kích cầu ra ngoài khu vực trung tâm, đến các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, chợ truyền thống, siêu thị và hệ thống phân phối tại các địa phương. Thành phố chú trọng đưa ưu đãi đến công nhân, người lao động, sinh viên, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương tham gia.

Với thời gian triển khai đến ngày 10/2/2027, “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” có điều kiện tạo hiệu ứng qua nhiều giai đoạn, từ mùa mua sắm cuối năm đến cao điểm Tết Nguyên đán. Nếu kết nối tốt nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống phân phối và nền tảng số, chương trình không chỉ tạo thêm sức mua trong mùa cao điểm mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao sức cạnh tranh ngành bán lẻ và tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế TP. Hồ Chí Minh.