Việc thúc đẩy DNNVV trưởng thành được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số (Ảnh: The One)

Chuyển tư duy “cung đẩy” sang “cầu kéo”

Luật Phát triển DNNVV vừa được Quốc hội thông qua gồm 4 chương, 32 điều và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2027. Theo quy định của Luật, DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, DNNVV có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: Tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, với tiêu chí trên DNNVV hiện chiếm tới 98,4% tổng số doanh nghiệp Việt Nam. Đây là lực lượng xương sống cốt lõi để phát triển nền kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Do đó, việc thúc đẩy DNNVV trưởng thành được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các chính sách hỗ trợ trong Luật được xây dựng trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, đồng thời hài hòa với quy mô ngân sách. Trong đó, hình thức “cấp voucher” lần đầu được quy định tại Luật Phát triển DNNVV để thanh toán phần kinh phí hỗ trợ giảm tiền thuê đất bên cạnh hình thức Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư. Đây là điểm mới đột phá, quy định rõ voucher là chứng chỉ hỗ trợ DNNVV giảm một số chi phí khi thực hiện một số dịch vụ, có ghi rõ thời hạn, không được chuyển nhượng và khi doanh nghiệp đủ điều kiện mang voucher đến sẽ được giảm trực tiếp chi phí. Luật quy định, voucher là hình thức hỗ trợ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hành dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, để xác nhận quyền của DNNVV được lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ, giải pháp trong phạm vi, thời hạn và mức hỗ trợ để thanh toán chi phí cho bên cung cấp, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Phân tích sâu hơn về bản chất kinh tế của công cụ này, PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp tại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng, voucher chính là một hình thức khuyến khích tài chính hiện đại, góp phần thay đổi tận gốc cách làm cũ và hạn chế tối đa tình trạng “xin - cho”. Doanh nghiệp được cấp voucher bao nhiêu thì sử dụng đúng vào lĩnh vực được quy định, không quy đổi ra tiền mặt. Đặc thù hình thức này mang bản chất kinh tế của công cụ kích cầu tiêu dùng dịch vụ doanh nghiệp, giúp điều hướng và cải thiện sức mua vào của các ngành hàng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Nhìn lại thực tiễn thời gian qua, một chuyên gia đánh giá, nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV tuy có ý nghĩa nhưng độ phủ còn hạn chế do vận hành theo cơ chế “cung đẩy” - tức là cơ quan quản lý thiết kế sẵn các gói hỗ trợ theo danh mục cứng nhắc, hoặc yêu cầu doanh nghiệp phải tự ứng tiền túi triển khai trước rồi mới làm hồ sơ thanh quyết toán sau. Quy trình nhiều tầng nấc khiến không ít doanh nghiệp nhỏ e ngại thủ tục, dẫn tới tình trạng chính sách thì có nhưng khả năng hấp thụ thấp. Việc luật hóa cơ chế voucher lần này đã giải quyết trực diện điểm nghẽn đó bằng cách chuyển sang cơ chế “cầu kéo”, trao quyền chủ động lựa chọn dịch vụ, giải pháp sát với “sức khỏe” và nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

Thiết kế “van an toàn” và được số hóa

Tuy nhiên với đối tượng thụ hưởng lên tới 98,4% tổng số doanh nghiệp cả nước, bài toán đặt ra là làm thế nào để dòng tiền hỗ trợ đến đúng địa chỉ, tránh tình trạng “bắt tay” thổi giá dịch vụ hoặc lập khống hồ sơ nghiệm thu để trục lợi ngân sách.

Để bịt kín các kẽ hở này, Luật quy định, voucher được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định, không được chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng ngoài phạm vi hỗ trợ. Việc thanh toán kinh phí hỗ trợ bằng voucher được thực hiện trên cơ sở kết quả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp. Đáng lưu ý, trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng không đúng mục đích thì voucher bị thu hồi, kinh phí đã thanh toán phải được hoàn trả.

Đặc biệt, nhằm gỡ bỏ gánh nặng giấy tờ cho đối tượng thụ hưởng, Luật quy định rõ cơ quan, tổ chức hỗ trợ có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp thụ hưởng. Quy trình cấp, sử dụng, xác nhận kết quả và thanh toán voucher sẽ được cụ thể hóa tại Nghị định hướng dẫn, bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp và kiểm soát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Chia sẻ rõ hơn về cách thức vận hành cơ chế này, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan quản lý sẽ rà soát, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn, bao gồm đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, chuyển đổi số, đào tạo… Danh sách nhà cung cấp đủ điều kiện sẽ được công khai minh bạch trên Cổng thông tin doanh nghiệp. Khi có nhu cầu, doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với dịch vụ cần hỗ trợ. Cơ quan quản lý phối hợp với nhà cung cấp thanh toán theo giá trị voucher đối với doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Điều chúng tôi hướng tới là hình thành một hệ thống chính sách đồng hành với DNNVV trong suốt quá trình trưởng thành, giúp doanh nghiệp có khả năng tự phát triển, tích lũy nguồn lực và đứng vững trên thị trường, bà Trịnh Thị Hương nhấn mạnh.

Từ góc độ người trong cuộc, sự thay đổi này đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng DNNVV - nhóm vốn chịu áp lực nặng nề nhất về chi phí vận hành. Anh Lê Tấn Minh, chủ một doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng tại Hà Nội cho biết, doanh nghiệp nhỏ hằng ngày phải cân đối hàng loạt khoản chi như mặt bằng, thuế, kế toán và hoạt động thường xuyên. Nếu chính sách cấp voucher sớm được triển khai, doanh nghiệp sẽ có thêm một nguồn lực để hỗ trợ vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mong mỏi thủ tục tiếp cận cũng cần đơn giản, dễ thực hiện, để khoản hỗ trợ thực sự giúp doanh nghiệp giảm số tiền phải chi trả.

Đồng quan điểm, TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) nhận định, để chính sách đi vào cuộc sống, thủ tục tiếp cận cần được thiết kế phù hợp với năng lực thực hiện của doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp được duyệt hỗ trợ nhưng vẫn phải ứng toàn bộ chi phí rồi mòn mỏi chờ hoàn trả. Toàn bộ quy trình nên được thực hiện trên môi trường điện tử theo nguyên tắc một đầu mối và một lần khai báo. Những thông tin về đăng ký doanh nghiệp, thuế, quy mô vốn đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia thì cơ quan quản lý tự động đối chiếu, không yêu cầu doanh nghiệp nộp lại. Điểm cốt lõi là voucher phải làm giảm khoản tiền doanh nghiệp thực trả và tạo thêm năng lực kinh doanh, chứ không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng phiếu được cấp trên báo cáo.

PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng cũng gợi mở, sau này khi hạ tầng công nghệ hiện đại hơn, cơ quan quản lý có thể không cần phát hành voucher theo nghĩa vật chất mà cấp trực tiếp một mã định danh hỗ trợ trên hệ thống điện tử để doanh nghiệp sử dụng, giúp việc giám sát và đối soát trở nên tức thời, thuận tiện hơn.

Khi các khâu thực thi được vận hành trơn tru trên môi trường số, mỗi tấm voucher sẽ thực sự trở thành “vốn mồi” thiết thực, tiếp sức cho cộng đồng DNNVV Việt Nam bứt phá, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên tăng trưởng mới của đất nước.