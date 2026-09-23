Kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn, di dời khẩn cấp người dân vùng sạt lở. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Sáng 23/9, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lớn, Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai 24/24 giờ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy.

Các đơn vị biên phòng tuyến biển và biên giới trên đất liền phối hợp với địa phương kiểm tra, nắm chắc các khu vực nguy hiểm, dễ bị chia cắt do ngập úng, sạt lở đất, lũ quét; tuyên truyền, cảnh báo hoặc di dời nhân dân đến nơi an toàn. Các đơn vị bổ sung đầy đủ lượng dự phòng về mọi mặt theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc y tế, sẵn sàng xử lý tình huống và kịp thời hỗ trợ cho các khu vực bị chia cắt, cô lập; bảo đảm lượng dự trữ đầy đủ sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào đơn vị tránh trú.

Tại các khu vực trũng thấp bị ngập nước cục bộ và khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai lực lượng, phương tiện xuống các thôn, các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, coi trọng công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tuyệt đối không chủ quan, vận động nhân dân sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Tại các địa bàn trọng yếu, vận động, hỗ trợ nhân dân ở các khu vực sườn dốc, khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét di chuyển đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình sụt lún tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, cứu nạn tiếp theo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân

Các đồn Biên phòng tuyến biển và các xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải duy trì đài thông tin tìm kiếm cứu nạn, chủ động thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa to, thời tiết nguy hiểm trên biển.

Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng duy trì lực lượng thường trực đủ về quân số và 52 phương tiện các loại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cơ động giúp đỡ nhân dân trong các tình huống. Điều động 5 cano và hàng chục cán bộ, chiến sĩ thông báo, tuyên truyền cho ngư dân đang hoạt động biết về diễn biến của tình hình thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh và hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản bảo đảm an toàn.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời thành công 40 hộ, 133 khẩu tại đỉnh núi Pơrlai ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa về vị trí trú tránh an toàn. Đồn trích từ nguồn dự trữ đơn vị, hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình tại khu tránh trú, cử tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại khu ở tập trung.

Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho biết, dự báo ngày và đêm 23/9 trên địa bàn thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, thời tiết nguy hiểm trên biển Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 69/PTDS ngày 21/9/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về việc chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn trên địa bàn thành phố.

Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi phải tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; thường xuyên cập nhật, chuyển thông tin về thiên tai qua các nhóm Zalo đã quy định và trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Đà Nẵng. Các sở, ngành và địa phương thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai./.