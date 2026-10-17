Kích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù

Khói mù do cháy rừng và cháy đất bao phủ thành phố Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia ngày 28/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng, với các điểm cháy xuất hiện liên tục, khói mù từ trung bình đến dày lan rộng trong ít nhất hai ngày liên tiếp, thời tiết khô hạn kéo dài và gió đưa khói sang các quốc gia lân cận.

Hệ thống cảnh báo của ASMC gồm 4 cấp, từ 0 đến 3. Đây là lần thứ ba trong năm nay ASMC phát cảnh báo cấp 3 đối với khu vực phía Nam ASEAN, sau các đợt vào ngày 27/3 và 26/8.

Tình trạng khói mù kéo dài nhiều tháng qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tại nhiều nơi ở Đông Nam Á, làm gia tăng các vấn đề sức khỏe hô hấp và buộc một số trường học phải đóng cửa. Singapore và Malaysia nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng đáng kể do khói từ các đám cháy tại Indonesia.

Trước diễn biến này, Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore ngày 16/10 đã gửi thông báo yêu cầu 7 doanh nghiệp có liên quan đến các khu đất xảy ra cháy tại Indonesia triển khai biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan và chấm dứt các hoạt động đốt trên những khu đất thuộc quyền quản lý. Cơ quan này cho biết có dấu hiệu khói từ các khu đất nói trên đã lan sang Singapore.

Giới chức Singapore cảnh báo tình trạng khói mù có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Trong khi đó, các đám cháy tại Indonesia vẫn gây sức ép đối với công tác kiểm soát ô nhiễm, y tế công cộng và hợp tác khu vực nhằm hạn chế khói mù xuyên biên giới.