Kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai - Kỳ 2: Miền núi lường trước nguy cơ

Chính quyền xã La Dêê kiểm tra các điểm sụt lún tại khu vực đồi Đắc Rích cũ (thôn Đắc Tôi) để có phương án di dời người dân khu vực nguy hiểm. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Miền núi đang bước vào thời điểm thường xuyên xuất hiện mưa lớn, kéo theo “nỗi lo cũ” về sạt lở, lũ quét thường trực ở nhiều địa phương. Để chủ động ứng phó thiên tai, bên cạnh xây dựng phương án tại chỗ linh hoạt, chính quyền các xã Hùng Sơn, La Dêê, Trà Leng… tập trung đánh giá tình hình, theo dõi và cảnh báo nguy cơ, ưu tiên di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở, lũ quét.

Nhận diện nguy cơ

Trước thời điểm mưa lớn vào trung tuần tháng 9 vừa qua, chính quyền xã La Dêê phát đi cảnh báo, nâng mức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở, lũ quét. Địa phương rà soát từng khu vực, xác định những điểm có khả năng xảy ra sự cố để theo dõi, cảnh báo và chủ động di dời người dân khi cần thiết.

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, qua rà soát sau các đợt mưa lớn, địa phương tiếp tục ghi nhận tại khu vực đồi Đắc Rích cũ (thuộc thôn Đắc Tôi) xuất hiện vết nứt sâu khoảng 1m, dài 100m, ảnh hưởng đến 21 hộ dân đang sinh sống. Đây là khu vực được chính quyền địa phương xác định có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn người dân từ mùa mưa năm 2025.

“Ngoài Đắc Tôi, các khu vực La La, Công Tơ Rơn, Đắc Ốc, Đắc Pênh cũng được nhận diện có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng. Những hộ dân ở khu vực đồi dốc, taluy cao, ven sông suối và các tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở được đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Các tuyến đường, cầu, ngầm qua sông suối A Móo, Đắc Đhang, Cha Moan, La Dêê, Cha Kiếp cũng được rà soát. Khi mưa lớn xảy ra, những khu vực này có thể bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiếp cận các khu dân cư”, ông Bùi Thế Anh nói.

Lực lượng xung kích Công an xã Avương chủ động triển khai các phương án an toàn trước mưa lũ năm 2026. Ảnh: NGÔ THÌN

Theo ông Bùi Thế Anh, nhận diện sớm các điểm có nguy cơ là cơ sở để địa phương chủ động ứng phó. Xã tập trung rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán, sẵn sàng di dời người dân khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

Các điểm sơ tán được bố trí tại nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở xã, đồn biên phòng và những địa điểm được xác định an toàn. Lực lượng tại chỗ khoảng 278 người, gồm công an, quân sự, biên phòng, cán bộ xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng ở thôn được huy động tham gia ứng phó, hỗ trợ sơ tán và cứu hộ.

Cùng với nhân lực, địa phương chuẩn bị lương thực, nước uống, phương tiện, dụng cụ cứu hộ và các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân trong trường hợp phải di dời. Các điểm có nguy cơ sạt lở được kiểm tra, theo dõi thường xuyên; biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí cần thiết. Để bảo đảm thông tin xuyên suốt trong mưa lũ, thời gian qua, xã La Dêê nỗ lực triển khai hệ thống thông tin cảnh báo, nâng cấp hệ thống loa không dây…

Sớm nhận diện nguy cơ bắt đầu từ việc nhìn lại những thiệt hại thực tế từng xảy ra. Tại xã Trà Leng, mưa lũ năm 2025 làm sập 12 nhà, 52 nhà hư hỏng và 1 người chết. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó 3 vị trí ngay đầu tuyến vào các khu dân cư bị chia cắt, ảnh hưởng gần 500 hộ dân.

Từ những điểm từng xảy ra sạt lở, chia cắt, chính quyền xã tiếp tục rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phòng ngừa. Theo kế hoạch năm 2026, xã Trà Leng xác định một số khu vực xung yếu, nguy hiểm như đoạn từ cầu Trà Dơn đến trụ sở UBND xã (thôn Trà Dơn), khu vực làng Ông Deo (thôn Bằng Xim) và các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất đá.

Qua rà soát, địa phương có 495 hộ với 2.009 nhân khẩu đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Đây là những hộ dân cần được theo dõi, cảnh báo và chủ động di dời đến nơi bảo đảm khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn.

Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, từ thực tế thiên tai xảy ra trong năm 2025, địa phương xác định phòng ngừa là yếu tố then chốt; rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ phải sát với tình hình thực tế để chủ động cảnh báo, tổ chức sơ tán khi cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry sơ tán tài sản người dân thôn Gari đến vị trí an toàn. Ảnh: PHÚC TRƯỜNG

Đảm bảo an toàn trước mưa lũ

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, sau nhiều ngày mưa lớn, những dấu hiệu bất thường tại khu vực đỉnh núi Pơrlai (thôn Gari, xã Hùng Sơn) được phát hiện vào chiều 21/9. Ngay lập tức, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động xuống địa bàn kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 40 hộ dân với 133 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Đồn Biên phòng Ga Ry cắt cử cán bộ, chiến sĩ duy trì lực lượng túc trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai, sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ, cứu nạn khi cần thiết.

“Qua kiểm tra, trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Sau khi 40 hộ dân được sơ tán, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ 200kg gạo, cử tổ quân y thăm khám, cấp thuốc và hướng dẫn người dân bảo đảm vệ sinh tại nơi ở tạm”, Trung tá Nguyễn Phúc Trường chia sẻ.

Đây không phải lần đầu Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Cuối năm 2025, đơn vị huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, Công an xã Hùng Sơn di dời nhà cửa, tài sản của 4 hộ dân với 15 nhân khẩu tại thôn Da’ding ra khỏi khu vực sạt lở. Trước đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời nhà cửa và thông tuyến giao thông bị chia cắt do sạt lở.

Phụ nữ xã Sông Kôn hỗ trợ người dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: CTV

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao khả năng ứng phó ngay từ cơ sở, xã Trà Leng chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm bảo đảm.

Năm 2026, UBND phường Sơn Trà (đơn vị kết nghĩa với xã Trà Leng) vận động Công ty TNHH Thép Tây Đô hỗ trợ Trà Leng xây dựng nhà kho dự trữ lương thực phòng chống thiên tai trị giá 250 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương tận dụng các trường học, nhà văn hóa khu dân cư làm nơi tập kết lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng cung ứng cho người dân...

“Mùa mưa bão năm nay, chúng tôi dự kiến chuẩn bị 10-15 tấn lương thực, thực phẩm tại các thôn; đồng thời huy động nguồn lương thực trong nhân dân khoảng 350 tấn lúa, bắp, sắn, bảo đảm nhu cầu thiết yếu trong khoảng 5-7 ngày khi xảy ra tình huống bị chia cắt. Các phương tiện như máy đào, máy múc, ô tô tải của các đơn vị thi công trên địa bàn cũng được xác định để huy động khi cần khắc phục giao thông”, Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa thông tin.

Cùng với chủ động ứng phó tại các khu vực miền núi, công tác phòng ngừa được triển khai từ vùng hạ du các nhà máy thủy điện. Mới đây, hơn 600 người dân vùng hạ du các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia được tuyên truyền, hướng dẫn phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026. Người dân được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, sơ cấp cứu trong thiên tai; cập nhật kiến thức về tác động của biến đổi khí hậu và tình hình bão, lũ diễn biến thất thường nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Trong các đợt mưa lũ gần đây, chính quyền và các lực lượng công an, quân đội ở miền núi tiếp tục bám địa bàn, rà soát các khu vực nguy hiểm, tổ chức di dời người dân và hỗ trợ bảo vệ tài sản. Từ rẫy, ruộng đến những khu dân cư có nguy cơ sạt lở, lực lượng tại chỗ được huy động để giúp người dân sơ tán, thu hoạch lúa mùa, di chuyển tài sản. Sự chủ động từ cơ sở góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ.