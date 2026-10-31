Kích hoạt hệ thống y tế phòng, chống dịch Ebola

Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, xã Quảng Trực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về xuất nhập cảnh. Ảnh tư liệu

Chủ động siết chặt giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng

Nhằm ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ vi rút Ebola xâm nhập vào địa bàn, Sở Y tế đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đóng vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại Cảng hàng không Liên Khương, các cảng biển và cửa khẩu liên quan để tăng cường kiểm dịch y tế, kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt là người di chuyển từ các vùng đang có dịch bùng phát.

Ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, các trung tâm y tế khu vực, đặc khu và trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh được giao nhiệm vụ bám sát địa bàn, tăng cường giám sát chủ động. Y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền rà soát, theo dõi sức khỏe sát sao trong vòng 21 ngày đối với tất cả trường hợp trở về từ vùng dịch. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm giúp người dân hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, nắm rõ các biện pháp phòng hộ cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế để chủ động phòng tránh mà không hoang mang, lo lắng.

CDC tỉnh phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các lực lượng biên phòng, hải quan giám sát hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu Đắk Peur và Bu Prăng. Ảnh tư liệu

Sẵn sàng phương án ngăn chặn dịch bệnh

Bên cạnh công tác phòng ngừa từ xa, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh đã siết chặt quy trình phân luồng và sàng lọc ngay từ khâu đón tiếp, cấp cứu. Đội ngũ y, bác sĩ nâng cao cảnh giác, tập trung khai thác kỹ tiền sử dịch tễ trong vòng 21 ngày đối với những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy hay xuất huyết. Các bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện phòng hộ cá nhân; sẵn sàng cách ly tạm thời và phối hợp với CDC tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên lấy mẫu xét nghiệm khẳng định ngay khi phát hiện ca nghi nhiễm.

Sự vào cuộc quyết liệt của Lâm Đồng diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) vừa phát đi cảnh báo khẩn toàn quốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo từ đầu năm 2026 - 18/10/2026 đã ghi nhận 9.552 ca mắc và 4.602 ca tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda, đồng thời đã ghi nhận các ca bệnh xâm nhập tại Pháp, Đức, Kenya và Nigeria.

Khảo sát đánh giá công tác kiểm dịch và đề ra giải pháp nâng cao năng lực phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và an ninh y tế biên giới phía tây Lâm Đồng. Ảnh tư liệu

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Hồng khẳng định, việc Lâm Đồng chủ động đi trước một bước trong công tác phòng, chống dịch không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho địa phương mà còn chung tay cùng cả nước dựng rào chắn vững chắc trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này. Sở đã ban hành phương án khẩn cấp nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng ứng phó hiệu quả, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Theo Bộ Y tế, bệnh do vi rút Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, cũng như các vật dụng bị ô nhiễm. Với thời gian ủ bệnh từ 2 - 21 ngày, bệnh nhân thường khởi phát sốt cấp tính, đau đầu, nôn, tiêu chảy, phát ban và xuất huyết nghiêm trọng. Tỷ lệ tử vong trung bình của bệnh lên tới 50% và có thể dao động từ 25 - 90%.

Hướng dẫn mới của Bộ quy định kỹ thuật RT-PCR là “tiêu chuẩn vàng” để chẩn đoán khẳng định ca bệnh. Tất cả các trường hợp nghi ngờ phải được khám, cách ly hoàn toàn tại cơ sở y tế và không điều trị tại nhà. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào hồi sức hỗ trợ, bù dịch, hạ sốt, điều trị triệu chứng và chống suy đa tạng.