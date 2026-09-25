Kích hoạt chuỗi kết nối công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng tại Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026

Ban tổ chức giới thiệu các nội dung tại sự kiện SIF 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (Son Tra Innovation Fest 2026 - SIF 2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày là 3-4/10 tại Wyndham Danang Golden Bay, thành phố Đà Nẵng, với chủ đề “Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương”.

Sự kiện hướng tới xây dựng một không gian kết nối giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, doanh nghiệp, văn hóa, phong cách sống địa phương và cộng đồng.

Sự kiện nơi người dân, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng quốc tế tại Đà Nẵng có thể trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới và khám phá những giá trị đặc trưng của Sơn Trà.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà, nhấn mạnh việc chủ động tạo không gian kết nối công nghệ với đời sống, đưa ý tưởng tiếp cận nguồn lực, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và người dân thụ hưởng các thành tựu mới.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

SIF 2026 muốn gửi đi một thông điệp Sơn Trà không chỉ tiếp nhận công nghệ, mà mong muốn biến công nghệ thành một phần của đời sống; đồng thời đưa những giá trị văn hóa, con người và phong cách sống địa phương trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống và từng bước hình thành một môi trường thuận lợi cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo phát triển.

“Chúng tôi mong muốn tạo nên một lễ hội mà ở đó, người dân có thể trải nghiệm công nghệ; học sinh, sinh viên có thể khám phá những ý tưởng mới; doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác; các chuyên gia, các trường đại học và tổ chức đổi mới sáng tạo có thêm không gian kết nối và hợp tác”, ông Nguyễn Huy Bình, nhấn mạnh.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà chủ trì; Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Go Vietnam 365 (Đà Nẵng 365) là các đơn vị đồng tổ chức.

Tại sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động đổi mới sáng tạo hấp dẫn, thú vị dành cho giới trẻ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với hơn 20 doanh nghiệp công nghệ tham dự, sẽ đưa công nghệ đến gần cộng đồng sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp và hoạt động trải nghiệm trực tiếp về trí tuệ nhân tạo (AI), Robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ trong đời sống. Lễ hội sẽ kết hợp các hoạt động trình diễn, trải nghiệm công nghệ với hội thảo, kết nối doanh nghiệp, giáo dục, các cuộc thi sáng tạo, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giải trí.

Theo Ban Tổ chức, SIF 2026 sẽ thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan và hoàn toàn miễn phí.