Kích hoạt báo động đỏ liên viện, cứu sống sản phụ bị băng huyết nặng

Ngày 18-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh, ngưng tim nhiều lần trước khi chuyển đến bệnh viện nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và phối hợp cấp cứu khẩn cấp giữa các chuyên khoa.

Trước đó, ngày 9-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa kích hoạt báo động đỏ, chuyển sản phụ T.T.D. (37 tuổi, xã Tân Định) đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng nguy kịch do băng huyết sau sinh thường vì đờ tử cung. Mặc dù đã được phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung bán phần tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa nhưng diễn tiến vẫn rất nặng, sản phụ rơi vào tình trạng ngưng tim, bệnh viện phải đặt nội khí quản, hồi sức tích cực trước khi chuyển viện.

Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khẩn trương thành lập ê-kíp cấp cứu gồm bác sĩ các khoa: Cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Huyết học - Truyền máu. Khi nhập viện, sản phụ mất máu nhiều, mạch và huyết áp không đo được, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Các bác sĩ Khoa Phụ Sản quyết định phẫu thuật cấp cứu lần hai, tìm điểm chảy máu, cắt phần tử cung còn lại để kiểm soát chảy máu.

Sức khỏe sản phụ sau phẫu thuật dần ổn định.

Tại phòng mổ, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thiết lập đường truyền vận mạch, hồi sức tim phổi, bác sĩ Khoa Huyết học - Truyền máu chuẩn bị khối lượng lớn máu và các chế phẩm của máu để truyền. Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ tiếp tục ngưng tim, ê-kíp phải thực hiện ép tim cấp cứu, đồng thời triển khai hồi sức tích cực. Sau nhiều giờ phẫu thuật, tình trạng chảy máu của sản phụ được kiểm soát. Sản phụ được truyền tổng cộng 10 đơn vị hồng cầu khối, 10 đơn vị huyết tương tươi và 2 đơn vị khối tiểu cầu.

Sau mổ, sản phụ vẫn trong tình trạng suy tim, phù phổi và rối loạn đông máu, được chuyển đến Đơn vị Hồi sức ngoại để theo dõi. Nhờ điều trị tích cực, theo dõi sát, sau 10 ngày, sức khỏe sản phụ dần hồi phục, qua cơn nguy kịch và được chuyển đến Khoa Tim mạch lão học để tiếp tục điều trị suy tim.

Ca cấp cứu thành công cho thấy vai trò quan trọng của báo động đỏ liên viện và sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong xử trí những trường hợp nguy kịch, góp phần giành lại sự sống cho người bệnh.