Kích hoạt báo động đỏ cứu nam thanh niên bị đâm thủng phổi

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân L. (17 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đang chạy xe cùng bạn đến giao lộ Song Hành - Bà Triệu, xã Hóc Môn thì bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao tấn công liên tiếp vào vùng thân trên. Bệnh nhân mất nhiều máu, choáng váng, khó thở, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kích hoạt báo động đỏ cứu sống nam thanh niên bị đâm thủng phổi. Ảnh: BV

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 110 - 120 lần/phút, huyết áp tụt còn 70/40 mmHg. Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa phối hợp xử trí. Bệnh nhân được hồi sức, truyền dịch, truyền máu và chuyển thẳng vào phòng mổ để phẫu thuật cầm máu.

Trong quá trình mở ngực, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực ghi nhận phổi bị đâm thủng, đồng thời phát hiện tổn thương chảy máu tại động mạch cạnh thân đốt sống bên phải, ngang đốt sống ngực D8.

Ê-kíp hút khoảng 1,8 lít máu trong lồng ngực, khâu cầm máu động mạch và khâu phục hồi phần phổi bị rách. Đồng thời, ê-kíp gây mê hồi sức tiếp tục bù dịch, truyền máu, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau khi nguồn chảy máu được kiểm soát, huyết áp bệnh nhân cải thiện, mạch giảm còn khoảng 100 lần/phút.

Theo bác sĩ Trần Quang Thái, khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do vết thương thấu ngực bên phải. Tổn thương động mạch khiến máu chảy với áp lực lớn, tốc độ mất máu nhanh. Nếu không sớm xác định vị trí và kiểm soát nguồn chảy máu, người bệnh có nguy cơ suy đa cơ quan, tử vong.

Việc xác định được vị trí tổn thương, phẫu thuật cầm máu kết hợp hồi sức tích cực đã giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy kịch. Khi tình trạng ở ngực ổn định, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình tiến hành thám sát cánh tay phải, phát hiện bệnh nhân bị đứt gân gấp các đốt ngón tay. Bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật khâu nối gân tay để bảo tồn chức năng vận động bàn tay.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực. Hiện sức khỏe và tình trạng hô hấp đã cải thiện, bệnh nhân có thể đi lại, sinh hoạt bình thường.

Qua trường hợp này, bác sĩ Thái lưu ý vết thương bên ngoài đôi khi không phản ánh hết mức độ tổn thương bên trong lồng ngực. Người bị thương vẫn tỉnh táo hoặc vết thương trông nhỏ không có nghĩa là tổn thương nhẹ.

Bác sĩ khuyến cáo khi gặp người bị thương vùng ngực do dao hoặc vật sắc nhọn, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá, xử trí. Không tự ý rút dị vật đang cắm trong cơ thể hoặc can thiệp vào vết thương.