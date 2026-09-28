Kích cầu tiêu dùng từ chuỗi ngày hội sản phẩm Quảng Trị-Xuân Đinh Mùi năm 2027

Quảng Trị tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 tại Hà Nội - Ảnh: N.L.M

Các sự kiện này dự kiến tổ chức tại 2 địa điểm: Tại phường Đồng Hới, từ ngày 15-17/1 (khu đất sân Nhà Văn hóa tỉnh cũ); tại phường Nam Đông Hà, từ ngày 22-24/1 (Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh cơ sở 2). Mỗi địa điểm có từ 50-60 gian hàng với tối thiểu 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia.

Sản phẩm trưng bày, gồm: Nông nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản, sản phẩm đặc trưng, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, hoa, cây cảnh...

Trong khuôn khổ chuỗi ngày hội, Ban Tổ chức sẽ triển khai các hoạt động trưng bày, quảng bá, kết nối tiêu thụ, kết hợp với các phiên livestream bán hàng, chương trình khuyến mại và khu vực dùng thử sản phẩm miễn phí. Bên cạnh đó, không gian giới thiệu ẩm thực đặc sắc và các sản phẩm du lịch của Quảng Trị cùng chương trình văn nghệ hứa hẹn thu hút đông đảo người dân, du khách.

Sự kiện nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh của các địa phương đến người tiêu dùng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo không khí phấn khởi, vui xuân, đón Tết trong Nhân dân.

Qua đó, tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại, siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics và các nhà nhập khẩu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.