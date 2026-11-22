Chỉ thị nêu rõ thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, do giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, cùng áp lực về tín dụng, chi phí sản xuất, kinh doanh gia tăng... Các yếu tố này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua và đà tăng trưởng của thị trường trong nước.

Chính phủ chỉ đạo bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, và kích cầu tiêu dùng. Trong đó, Bộ Tài chính cần điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025. Nhà ở, điện, nước, vật liệu xây dựng tăng 6,7% so với cùng kỳ. Giá nhiên liệu cũng tăng 13%, kéo theo giá giao thông tăng gần 7%.

Để kích thích tiêu dùng, cơ quan chức năng cần rà soát các yếu tố gây tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm. Bên cạnh đó, giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cần được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá dịp cuối năm.

Chính phủ yêu cầu đảm bảo cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng được khuyến khích phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng của người dân.

Bộ Công Thương theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện năng ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng...