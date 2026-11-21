Trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng... Các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua và đà tăng trưởng của thị trường trong nước.

Người dân mua sắm hàng hóa tại hệ thống siêu thị Winmart.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ:

Các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán để thu hồi tạm ứng.

Rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm. Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư, kinh doanh, chi phí tuân thủ. Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các Chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng. Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng...