Kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm và dịp Tết 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nói chung, phát triển thị trường hàng hóa nói riêng đạt nhiều kết quả bước đầu khả quan, nhưng có thể gặp ảnh hưởng bất lợi từ các yếu tố bất ổn của thị trường thế giới.

Trong Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu; rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, thao túng giá, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đôn đốc triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng.

Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

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