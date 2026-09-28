Kích cầu tiêu dùng: Hướng về thị trường nội địa

Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình ký kết giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

Tăng cường kết nối thị trường

Hơn tháng qua, Sở Công thương Lâm Đồng liên tiếp tổ chức nhiều hội nghị kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh phía Nam (Đồng Tháp, Cà Mau) lẫn phía Bắc (Ninh Bình, Bắc Ninh). Thông qua đó giới thiệu đa dạng sản phẩm đặc trưng, lợi thế của địa phương và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trao đổi thực chất về xu hướng tiêu dùng, cơ hội mở rộng thị trường. Đây còn là dịp giúp doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, các kênh thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ra bên ngoài…

Bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh có gần 2.230 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp chế biến chiếm khoảng 65%. Hầu hết sản phẩm của địa phương tham gia kết nối thương mại đều đạt chứng nhận OCOP 4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Vì vậy, thông qua hoạt động kết nối thị trường sẽ có những nội dung thỏa thuận, ghi nhớ được ký kết cụ thể giữa các bên liên quan và sớm triển khai vào thời gian tới... Kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường phía Bắc, bà Nguyễn Thị Thọ - Giám đốc một công ty chuyên sản xuất cà phê rang mộc (tại xã Bảo Lâm 3) kỳ vọng mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội. Từ đó tìm kiếm đối tác phù hợp, tiến tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài để đưa những sản phẩm chất lượng cao của Lâm Đồng đến gần hơn với khách hàng và thị trường tiềm năng trong nước.

Tại địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh vừa phối hợp tổ chức loạt Hội nghị triển khai các giải pháp hoạt động xúc tiến thương mại năm 2026 và các năm tiếp theo. Qua đó mong muốn tìm kiếm giải pháp mở rộng thị trường, liên kết sản xuất - tiêu thụ cho sản phẩm đặc trưng và vùng nguyên liệu của cả 3 địa bàn “ngàn hoa”, “biển xanh”, “đại ngàn”… Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Lâm Đồng cũng diễn ra tại địa phương nhằm hướng đến tăng cường sự hiện diện của sản phẩm Lâm Đồng tại Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ.

Trong giai đoạn mới, địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước. (Ảnh minh họa)

Kích cầu tiêu dùng nội địa

Liên quan vấn đề này, vừa qua, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước kích cầu tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Riêng ngành công thương được giao chủ trì triển khai các giải pháp phát triển thương mại nội địa theo hướng có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực, mặt hàng có dư địa tăng sức tiêu thụ và phù hợp đặc thù, lợi thế của tỉnh. Bởi Lâm Đồng hiện là địa phương nắm giữ thế mạnh về sản xuất, chế biến cà phê, sầu riêng, rau củ, thanh long, chè xanh, hạt điều, mắc ca, hải sản và nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị khác...

Được biết, tình hình thị trường tại Lâm Đồng hiện vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 9/2026 ghi nhận tăng 22,87% so với cùng kỳ. Tính chung qua 3 quý đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 151.327,5 tỷ đồng, tăng gần 20%... Theo Sở Công thương, tới đây địa phương sẽ tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung tỉnh Lâm Đồng lần 2 năm 2026 - The Second Lamdong Grand Sale 2026”, diễn ra từ ngày 1/12/2026 - 5/1/2027. Chương trình được tổ chức khuyến mại đồng thời trên phạm vi toàn tỉnh, từ đó thúc đẩy thị trường tiêu dùng cũng như góp phần hoàn thành chỉ tiêu về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm nay đạt 212.100 tỷ đồng, tăng 23,87% so với năm ngoái.

Lâm Đồng cũng tập trung phát triển thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại gắn với xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và khách du lịch. Cùng với đó, khuyến khích phát triển siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, điểm bán hàng, các mô hình phân phối phù hợp tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu xa, địa bàn khó khăn. Mặt khác, sẽ phát huy lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thị trường sau sáp nhập và từng bước nâng cao vai trò của tỉnh Lâm Đồng trong kết nối, phân phối hàng hóa, dịch vụ logistics ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối cung cầu, giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước đem lại hiệu quả thiết thực…