Kích cầu mua sắm cuối năm: TP.HCM tung hơn 250 tỷ đồng ưu đãi từ 11/11

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Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm bằng chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn mang tên Vibrant HCMC. Chương trình được triển khai đồng loạt từ ngày 11/11, kéo dài xuyên suốt đến dịp Tết Nguyên đán 2027.

Điểm nhấn trọng tâm của chiến dịch năm nay là gói hỗ trợ tài chính và khuyến mại với tổng giá trị vượt mức 250 tỷ đồng, nhằm vực dậy sức mua của thị trường nội địa. Hoạt động này phản ánh quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn kinh tế.

Trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt đè nặng lên người tiêu dùng, dòng vốn ưu đãi này đóng vai trò như đòn bẩy thiết thực giúp hạ nhiệt giá cả hàng hóa. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình giảm giá sâu trực tiếp tại hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ hoặc thông qua các kênh thương mại điện tử chính thức tại địa chỉ songdong.hochiminhcity.gov.vn.

Việc đa dạng hóa kênh tiếp cận giúp người tiêu dùng tối ưu hóa ngân sách cá nhân cho các nhu yếu phẩm và quà tết. Nhờ đó, các gia đình có thể chủ động kế hoạch chi tiêu từ sớm mà không lo bị động trước làn sóng tăng giá cuối năm.

Quy mô chương trình năm nay ghi nhận sự góp mặt của hơn 100 thương hiệu lớn cùng 57 sự kiện xúc tiến thương mại diễn ra liên tục. Các lĩnh vực trọng điểm được ưu đãi bao gồm hàng tiêu dùng thiết yếu, thời trang, điện tử và dịch vụ thanh toán số.

Sự tham gia đồng hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Công Thương và Trung tâm Chuyển đổi số đã góp phần hoàn thiện hạ tầng thanh toán không tiền mặt. Điều này không chỉ mang lại sự minh bạch, tiện lợi cho người mua mà còn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành, đẩy nhanh vòng quay vốn trong mùa cao điểm.

Bên cạnh không gian bán lẻ truyền thống, chiến dịch kích cầu năm nay còn tạo điểm nhấn độc đáo khi gắn kết chặt chẽ với các hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao lớn.

Cụ thể, các sự kiện đình đám như Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank và chuỗi hội chợ ẩm thực quốc tế sẽ diễn ra song song. Sự kết hợp đa ngành này giúp thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Hiệu ứng lan tỏa từ các sự kiện văn hóa thể thao sẽ trực tiếp kích thích doanh thu của ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí trên toàn địa bàn thành phố.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chương trình kích cầu được xem là cơ hội vàng để giải phóng hàng tồn kho và gia tăng doanh số quý cuối năm. Các nhà bán lẻ lớn đã chuẩn bị nguồn cung dồi dào cùng nhiều chương trình hậu mãi hấp dẫn để đón đầu làn sóng tiêu dùng mới. Sự hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý nhà nước tạo thêm niềm tin cho thị trường, kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích tăng trưởng mạnh mẽ cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố trong những tháng tới.