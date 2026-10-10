Kích cầu du lịch cuối năm từ Festival hoa Đà Lạt

Khách tham quan trải nghiệm trên chuyến tàu Đà Lạt - Trại Mát

Mở rộng trải nghiệm, kích cầu khách nội tỉnh

Festival Hoa Đà Lạt từ lâu đã trở thành một trong những “điểm hẹn” quan trọng của du lịch Lâm Đồng. Năm 2026, sự kiện được tổ chức vào cuối tháng 12, với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Festival lần này được kỳ vọng trở thành “cú hích” để quảng bá rộng hơn hình ảnh và sản phẩm du lịch Lâm Đồng. Từ ngành hoa, nông nghiệp, văn hóa đến âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm, nhiều giá trị được đưa vào cùng một chuỗi sản phẩm, thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm hoa.

Khách tham quan và nghe thuyết minh về nguồn gốc từng loại rượu vang

Cùng với đó, không gian Festival mở rộng, tạo điều kiện để những điểm đến trong tỉnh có thêm cơ hội giới thiệu đến du khách. Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đưa ra ưu đãi riêng cho người dân trong tỉnh, qua đó khuyến khích người dân khám phá những sản phẩm ngay trên quê hương mình.

Như tại Lâu đài Rượu vang RĐ (phường Phú Thủy), người dân Lâm Đồng khi mua vé tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa, nay chỉ với giá 120.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31/12. Còn trên tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mát, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng giảm 40% giá vé cho người dân trong tỉnh đến hết ngày 31/10. Với chính sách này, giá vé thấp nhất 70.000 đồng/lượt hiện còn khoảng 42.000 đồng/lượt.

Nhiều cơ sở làm mới không gian để đón khách trong mùa lễ hội

Cùng với các chương trình ưu đãi, nhiều cơ sở lưu trú cũng chủ động làm mới không gian, nâng cao chất lượng phục vụ để đón khách trong mùa lễ hội. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng và Khách sạn Vietsovpetro cho biết: Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt, đơn vị đang tích cực chỉnh trang, sơn sửa khuôn viên, trồng mới và chăm sóc các vườn hoa; bổ sung những điểm nhấn cảnh quan nhằm tạo không gian xanh, tươi mới, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh check-in của du khách trong mùa lễ hội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hiếu khách thông qua cam kết duy trì giá phòng ổn định. Qua đó mong muốn mang đến những trải nghiệm ấm áp, đáng nhớ cho du khách trong những ngày Đà Lạt rực rỡ sắc hoa.

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng dọn vệ sinh, chăm sóc hoa tại khuôn viên đơn vị (ảnh: Nguyễn Luân)

Khi nghe thông tin trên, chị Trần Thị Tuyết Nhung (tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận) vui mừng nói: “Những ưu đãi này không chỉ giảm chi phí chuyến đi, mà còn giúp người dân địa phương có thêm những lựa chọn trải nghiệm đi du lịch dịp cuối năm”.

Làm đẹp diện mạo điểm đến

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, thời điểm này, các xã, phường phía Đông tỉnh cũng đang chỉnh trang, trồng mới những tuyến đường hoa, không gian xanh, tạo những điểm nhấn trên hành trình khám phá.

Rõ nhất là phường Phú Thủy, không gian cửa ngõ Khu du lịch quốc gia Mũi Né đang được chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp. Cuối tháng 9, địa phương phối hợp trồng 1.300 cây xanh các loại tại khu vực Công viên Đồi Bằng Lăng, hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI”. Những hàng cây mới tiếp nối hơn 600 cây bằng lăng đã được trồng trên tuyến Nguyễn Thông và khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư trong 2 năm qua. Mảng xanh này góp phần tạo điểm nhấn trên tuyến đường dẫn vào khu vực tham quan.

Đoàn viên Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan (ảnh: Nguyễn Luân)

Còn ở phường Mũi Né, hình ảnh điểm đến cũng được bắt đầu từ những việc rất gần với đời sống. Các tổ dân phố, đoàn thể và người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác, chỉnh trang đường phố, giữ gìn cảnh quan ven biển. Theo ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né, xây dựng điểm đến thân thiện trước hết phải gắn với chất lượng môi trường sống. Khi đường phố sạch, bãi biển được giữ gìn, an ninh trật tự bảo đảm sẽ góp phần tạo nên hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Phường Phú Thủy phối hợp trồng cây tại Công viên Đồi Bằng Lăng

Festival Hoa năm 2026 cũng được đưa ra khỏi những không gian quen thuộc để đến gần hơn với cộng đồng. Từ những cung đường ven biển đến các tuyến đường hoa ở vùng nông thôn, cảnh quan đang được đặt trong câu chuyện phát triển du lịch theo một cách gần gũi. Như xã Đức Linh và một số xã miền núi, các tuyến đường hoa được duy trì từ sự tham gia của người dân, hội viên các đoàn thể. Những thay đổi không quá lớn về quy mô nhưng lại hiện diện ngay trong đời sống hằng ngày, từng bước hình thành diện mạo nông thôn mới.

Tuyến đường hoa thôn 8 xã Đức Linh

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI mở ra cơ hội để mỗi địa phương tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm và những sắc màu riêng, để từng điểm đến nối dài thành hành trình khám phá Lâm Đồng dịp cuối năm.

9 tháng năm 2026, du lịch Lâm Đồng ước đón gần 18,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ; riêng khách quốc tế đạt gần 1,1 triệu lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 51.263 tỷ đồng.