Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Góp phần nâng cao trải nghiệm và gia tăng chi tiêu từ du khách

Phát triển thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nền tảng quan trọng của quá trình chuyển đổi số, đồng thời có tác động ngày càng rõ nét đối với ngành du lịch.

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhận định: "Thanh toán số trước hết giúp nâng cao trải nghiệm của du khách thông qua việc rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính chủ động và tạo cảm nhận thuận tiện trong suốt hành trình. Đồng thời, thanh toán số tạo điều kiện để doanh nghiệp bán vé trực tuyến, cung cấp các gói dịch vụ kết hợp, giới thiệu dịch vụ bổ sung, triển khai chương trình khách hàng thân thiết, kết nối thanh toán với các chương trình khuyến mại và tiếp tục bán sản phẩm cho du khách sau khi họ rời điểm đến".

Trên thực tế, về nhu cầu mua sắm, hành vi của du khách ngày càng chuyển từ hình thức mua sắm truyền thống sang trải nghiệm đa kênh. Hành trình mua sắm có thể bắt đầu trước chuyến đi, tiếp diễn trong thời gian lưu trú tại Việt Nam và kéo dài sau khi du khách trở về nước. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh du lịch phải chuyển từ tư duy bán sản phẩm tại quầy sang quản trị toàn bộ hành trình mua sắm của du khách.

Du khách hiện nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, đặt phòng đến thanh toán, mua sắm, hoàn thuế và chăm sóc sau chuyến đi. Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy

Thanh toán số góp phần vào quá trình này thông qua việc khuyến khích khách lưu trú dài ngày, tăng tiêu dùng dịch vụ ban đêm, mở rộng mua sắm sản phẩm địa phương và thúc đẩy các dòng sản phẩm giá trị cao như chăm sóc sức khỏe, golf, MICE, du lịch cưới, du lịch trải nghiệm.

Theo Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy, không nên áp dụng một thông điệp sản phẩm và một cấu hình thanh toán chung cho tất cả các thị trường, mà cần xây dựng các gói ưu tiên phù hợp với từng thị trường về sản phẩm, truyền thông và phương thức thanh toán.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, các nhóm hàng hóa, dịch vụ được du khách quan tâm bao gồm: lưu trú, ăn uống, vận chuyển; vé tham quan, vui chơi, giải trí; đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ; thời trang, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; ẩm thực, giải trí ban đêm; các sản phẩm cao cấp như golf, du thuyền, nghỉ dưỡng chuyên biệt và các sản phẩm quà tặng có nguồn gốc rõ ràng.

Những sản phẩm có câu chuyện văn hóa, nguồn gốc địa phương và chất lượng ổn định có khả năng góp phần nâng cao mức chi tiêu của du khách, phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị cao.

"Du khách hiện nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, đặt phòng đến thanh toán, mua sắm, hoàn thuế và chăm sóc sau chuyến đi", Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy cho biết thêm.

Ở chiều ngược lại, người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài cũng ngày càng có nhu cầu sử dụng các phương thức thanh toán số thuận tiện. Điều này cho thấy thanh toán xuyên biên giới là nhu cầu hai chiều, không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở các quốc gia khác.

Từng bước kết nối thanh toán QR xuyên biên giới

Thời điểm thị trường du lịch đang dần phục hồi và mở rộng, thói quen mua sắm của du khách ngày càng gắn với các kênh số. Trong khi đó, phương thức thanh toán tác động trực tiếp đến trải nghiệm, mức chi tiêu, hiệu quả kinh doanh và chất lượng tăng trưởng của toàn ngành.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Việc triển khai các giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới như VietQRGlobal đang tạo thêm điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế.

Tại thị trường châu Á, Việt Nam đã từng bước kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với một số thị trường trong khu vực, trong đó có Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Những kết nối này góp phần tạo thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện cho du khách, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước.

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phân tích: "Trong quá trình thanh toán, du khách thường quan tâm đến 5 yếu tố là sự thuận tiện, tính phổ biến, tính minh bạch, an toàn và khả năng được hỗ trợ khi giao dịch phát sinh vấn đề. Thanh toán nhanh, không phải mang theo nhiều tiền mặt, sử dụng được phương thức quen thuộc, giá niêm yết và hóa đơn rõ ràng, bảo đảm an toàn thông tin và có cơ chế xử lý khi giao dịch lỗi sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách. Ngược lại, khó khăn trong thanh toán có thể làm giảm nhu cầu mua sắm và chi tiêu tại điểm đến".

Để phát triển kinh tế du lịch cần có sự kết nối đồng bộ giữa nền tảng quản trị, thanh toán số và các dịch vụ du lịch nhằm góp phần tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Bởi lẽ, thanh toán thuận tiện là điều kiện cần, song sản phẩm đáng mua, dịch vụ đáng tin cậy và điểm đến an toàn mới là điều kiện đủ.

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đề xuất, ngành du lịch cần xây dựng bản đồ thanh toán du lịch theo từng thị trường và điểm đến, xác định rõ các điểm chấp nhận thanh toán quốc tế và VietQRGlobal tại sân bay, cửa khẩu, khách sạn, trung tâm thương mại, chợ, phố đi bộ, điểm tham quan và khu kinh tế đêm. Đồng thời, cung cấp thông tin rõ ràng về ngôn ngữ, phương thức thanh toán, tỷ giá tham chiếu, phí dự kiến và kênh hỗ trợ.

Song song đó là phổ cập thanh toán số tới các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, kiến nghị xây dựng bộ công cụ đăng ký đơn giản, mã QR dễ nhận diện, bảng hướng dẫn song ngữ, thông báo giao dịch rõ ràng, hóa đơn và đối soát dễ hiểu. Các chợ truyền thống, phố ẩm thực, làng nghề, hộ kinh doanh tại điểm du lịch và các đơn vị cung cấp dịch vụ kinh tế đêm cần được ưu tiên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu thí điểm mô hình điểm đến thanh toán liền mạch gắn với phát triển kinh tế đêm tại một số đô thị du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Không chỉ ưu tiên mở rộng mạng lưới, các đơn vị cần bảo đảm an toàn, minh bạch và khả năng phục hồi của hệ thống.

"Thanh toán thuận tiện là điều kiện quan trọng để nâng cao trải nghiệm và tạo thuận lợi cho du khách chi tiêu tại điểm đến, nhưng cần được đặt trong tổng thể phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ", Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nói thêm.

Tại thị trường châu Á, Việt Nam đã từng bước kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với một số thị trường trong khu vực, trong đó có Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Những kết nối này góp phần tạo thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện cho du khách, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước.