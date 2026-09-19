Kịch bản ứng phó thiên tai ở Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2026, trong đó cập nhật các kịch bản sơ tán dân trước bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất và bổ sung phương án ứng phó động đất, sóng thần.

Theo phương án mới, tỉnh tập trung cập nhật, bổ sung 6 nhóm nội dung chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và tổ chức ứng phó khi xảy ra thiên tai.

Các nội dung được bổ sung gồm kịch bản sơ tán dân theo từng cấp bão, báo động lũ, lũ quét, sạt lở đất; rà soát các điểm xung yếu; bảo đảm thông tin liên lạc; quy trình ứng phó tại các điểm xung yếu của hệ thống điện.

Tỉnh cũng cập nhật kế hoạch dự trữ hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu; kiện toàn phương án bảo đảm an toàn giao thông, công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và điều phối phương tiện cơ giới phục vụ cứu hộ.

Lực lượng, phương tiện, hóa chất khử khuẩn và các đội cấp cứu cơ động cũng được rà soát, bổ sung.

Khánh Hòa điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2026.

Chủ động sơ tán dân theo cấp độ bão

Phương án được xây dựng dựa trên đặc điểm địa hình, dân cư, kinh tế và diễn biến thiên tai tại địa phương.

Khánh Hòa có bờ biển dài khoảng 490km, hơn 200 đảo lớn nhỏ; địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, hệ thống sông ngắn, dốc và hành lang thoát lũ hẹp. Những đặc điểm này làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt khi xảy ra mưa lớn với cường suất cao.

Đối với bão và áp thấp nhiệt đới, tỉnh xây dựng kịch bản bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12, di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, kết hợp triều cường, gây sóng cao từ 3-4m.

Công tác ứng phó được triển khai theo các giai đoạn trước, trong và sau bão, tập trung bảo vệ tính mạng người dân, chủ động sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tàu thuyền, hồ đập, giao thông, thông tin liên lạc và hệ thống điện.

Theo phương án, khi bão cấp 10-11, tổng số người dự kiến sơ tán là 108.585 người; bão cấp 12-13 là 145.832 người; bão cấp 14-16 là 188.504 người.

Việc di dời được tổ chức theo hình thức xen ghép và tập trung, bảo đảm an toàn công trình, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người khuyết tật.

Tăng cường ứng phó lũ, sạt lở

Đối với mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất, phương án tính đến kịch bản lượng mưa trong 24 giờ đạt từ 200-500mm, mực nước các sông có thể vượt báo động 3 từ 1m trở lên hoặc đạt mức lũ lịch sử.

Tùy cấp độ lũ, quy mô sơ tán được xác định từ 73.600 đến 119.865 người. Các địa phương phải tổ chức chốt chặn tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, bến đò; chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học tại vùng bị ảnh hưởng và vận hành hồ chứa theo quy trình nhằm giảm nguy cơ lũ cho khu vực hạ du.

Khánh Hòa sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Phương án cũng bổ sung nội dung ứng phó với động đất và nguy cơ sóng thần, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng quân sự, công an, biên phòng, các sở, ngành và địa phương.

Trong đó, lực lượng quân sự làm nòng cốt trong tham mưu, hiệp đồng và tìm kiếm cứu nạn; lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống cứu nạn. Các sở, ngành chủ động bảo vệ công trình, hồ đập, giao thông, điện, thông tin liên lạc, y tế, hàng hóa thiết yếu và cơ sở sản xuất.

UBND các xã, phường và Đặc khu có trách nhiệm chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên rà soát địa bàn, lực lượng, phương tiện, vật tư và các khu vực có nguy cơ cao; sẵn sàng tổ chức di dời dân cư, bảo đảm an sinh và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.