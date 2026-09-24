Kịch bản U23 Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết ASIAD

U23 Việt Nam góp mặt ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: Mai Hưng

Tại ASIAD 2026 môn bóng đá nam, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều bước vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng. Theo cách phân nhánh hiện tại, hai đội nằm ở cùng nhánh đấu và có thể chạm trán nhau nếu cùng giành quyền vào bán kết.

Ở vòng bảng, U23 Thái Lan khởi đầu bằng chiến thắng trước Kyrgyzstan và Hong Kong, trước khi nhận thất bại trước Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam hòa Kuwait, thắng Philippines trước khi để thua Uzbekistan. Những kết quả này giúp hai đại diện Đông Nam Á cùng tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026.

Dù vậy, con đường vào bán kết của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều rất gian nan. Việt Nam sẽ phải đối đầu Hàn Quốc, đội toàn thắng tại vòng bảng. Đại diện Đông Á lần lượt vượt qua Qatar với tỷ số 4-1 và Saudi Arabia 2-0, qua đó cho thấy sức mạnh đáng gờm.

U23 Việt Nam gặp đối thủ mạnh tại tứ kết. Ảnh: Hiếu Chiến

Trong khi đó, Thái Lan sẽ chạm trán Trung Quốc ở tứ kết. Đội bóng xứ tỷ dân đứng đầu bảng với 5 điểm sau một chiến thắng và hai trận hòa.

Trong lịch sử bóng đá nam ASIAD, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều từng tiến vào bán kết. Thái Lan có bốn lần góp mặt ở vòng đấu này vào các năm 1990, 1998, 2002 và 2014. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là chiến tích vào bán kết tại ASIAD 2018.

Nếu cùng vượt qua vòng tứ kết, Việt Nam và Thái Lan sẽ tạo nên một trận bán kết đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á. Quan trọng hơn, đội giành chiến thắng sẽ đứng trước cơ hội giúp bóng đá Đông Nam Á lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết bóng đá nam ASIAD.

Trước đó, thành tích tốt nhất của khu vực tại sân chơi này là các tấm HCĐ của Indonesia năm 1958 và Malaysia vào các năm 1962, 1974.

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