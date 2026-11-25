Thầy trò HLV Cristiano Roland vừa có trận hòa đầy cảm xúc trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2. Dù 3 lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn kiên cường bám đuổi và giành lại 1 điểm nhờ bàn gỡ 3-3 của tiền đạo Trương Nguyễn Duy Khang ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân, đội bóng áo đỏ mới có 1 điểm sau 2 lượt trận và phải đặt nhiều hy vọng vào cuộc đối đầu U17 Mali ở lượt cuối.

U17 Mali hiện dẫn đầu bảng G với 6 điểm và chắc chắn giữ ngôi nhất bảng, trong khi U17 Bỉ đứng thứ 2 với 3 điểm. U17 Việt Nam cũng chỉ bằng điểm U17 New Zealand nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3).

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ăn mừng trong trận U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand 3-3 tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo thể thức U17 World Cup 2026, 48 đội được chia thành 12 bảng, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16.

Thể thức này giúp U17 Việt Nam vẫn còn 2 con đường đi tiếp, nhưng tất cả đều phụ thuộc rất lớn vào kết quả trận gặp U17 Mali.

Kịch bản thuận lợi nhất là thầy trò HLV Roland đánh bại U17 Mali, đồng thời U17 New Zealand thắng U17 Bỉ ở lượt cuối.

Khi đó, U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 4 điểm, còn U17 Bỉ kết thúc với 3 điểm. Do 2 đội đã hòa nhau 3-3, vị trí nhì bảng sẽ được phân định bằng các chỉ số phụ, trong đó U17 Việt Nam đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại.

Trường hợp U17 New Zealand không thể đánh bại U17 Bỉ, ngay cả thắng U17 Mali thì U17 Việt Nam cũng sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3.

Khi đó, dù không giành vé trực tiếp, 4 điểm vẫn mang lại cơ hội lớn để đội bóng áo đỏ góp mặt trong nhóm 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ngược lại, nếu chỉ hòa U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ có 2 điểm và phải chờ U17 New Zealand không thắng U17 Bỉ để giữ vị trí thứ 3. Khi ấy, hy vọng đi tiếp trở nên mong manh bởi thầy trò HLV Roland còn phải cạnh tranh với các đội cùng vị trí ở 11 bảng đấu khác.

Trường hợp thất bại trước U17 Mali còn bất lợi hơn. U17 Việt Nam không chỉ có nguy cơ rơi xuống cuối bảng G mà ngay cả khi giữ được vị trí thứ 3, số điểm ít ỏi cũng khó giúp đội cạnh tranh một trong 8 suất đi tiếp.

Thực tế, ngay cả 3 điểm cũng chưa đủ bảo đảm tấm vé vào vòng knock-out. Tại U17 World Cup 2025, cả Ả Rập Xê-út và Indonesia đều bị loại dù đứng thứ 3 ở bảng đấu của mình với 3 điểm.

Vì vậy, giành chiến thắng trước U17 Mali để nâng tổng điểm lên 4 vẫn là phương án khả thi nhất với U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi U17 Mali đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng G. Đại diện châu Phi lần lượt đánh bại New Zealand 3-0 và Bỉ 2-1 để sớm giành ngôi đầu, qua đó có thể chủ động điều chỉnh lực lượng ở lượt trận cuối.

Việc đối thủ đã chắc suất đi tiếp phần nào mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam. Dù vậy, thầy trò HLV Roland cần khắc phục những sai sót nơi hàng thủ, vốn đã để lọt lưới 6 bàn sau 2 trận, nếu muốn tạo bất ngờ trước đại diện châu Phi.

Theo lịch, U17 Việt Nam gặp U17 Mali lúc 20h ngày 26/11 (giờ Hà Nội), cùng thời điểm U17 New Zealand đối đầu U17 Bỉ ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.