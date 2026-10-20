Kịch bản tăng trưởng và sức khỏe tài chính năm 2026 của 'ông lớn' Coteccons

Ngày 20/10, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Coteccons được tổ chức với sự tham dự của ban lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông và các chuyên gia tài chính, chứng khoán.

Tăng trưởng hai con số, nền tảng đơn hàng lớn

Theo báo cáo, Coteccons khép lại năm tài chính 2026 với doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và đạt 115% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%, vượt 13% kế hoạch năm. Kết quả này tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm tài chính tiếp theo.

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov chia sẻ về định hướng phát triển và chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp tại đại hội.

Theo kế hoạch, Coteccons hướng đến doanh thu 42.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2027, tăng khoảng 20%; lợi nhuận mục tiêu đạt 1.050 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với kết quả năm trước.

Động lực tăng trưởng của doanh nghiệp đến từ lượng hợp đồng mới và danh mục công việc chuyển tiếp. Trong năm tài chính 2026, giá trị trúng thầu mới của Coteccons đạt 60.307 tỷ đồng, tăng 107% so với năm trước. Backlog chuyển tiếp đạt khoảng 70.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục theo công bố tại đại hội.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp duy trì quy mô hoạt động lớn trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, lượng hợp đồng chuyển tiếp không đồng nghĩa toàn bộ giá trị sẽ được ghi nhận ngay thành doanh thu, cũng chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả lợi nhuận và khả năng thu tiền của từng dự án.

Thực tế, ngay trong quý I của năm tài chính mới, Coteccons ghi nhận doanh thu 11.270 tỷ đồng, lợi nhuận 306 tỷ đồng, tương đương gần 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Giá trị hợp đồng mới ký trong quý đạt 14.519 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thi công tại công trường được tổ chức song song với yêu cầu bảo đảm tiến độ và kiểm soát chất lượng công trình.

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov cho biết mức giảm này cần được nhìn nhận trong bối cảnh doanh nghiệp tăng cường kỷ luật tài chính và vận hành, lựa chọn kỹ hơn các chủ đầu tư, khách hàng và dự án có mức độ an toàn cao, hướng đến lợi ích dài hạn.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược đa dạng hóa đang được triển khai thông qua nhiều loại hình công trình, từ sân bay, sân vận động, nhà văn hóa, nhà hát opera đến đường cao tốc. Việc sáp nhập GEO Foundations cũng bổ sung năng lực thi công nền móng chuyên sâu cho các công trình lớn.

Ở thị trường quốc tế, Coteccons cho biết đã có 150 kỹ sư Việt Nam làm việc tại các công trình ở nước ngoài. Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI trong vận hành và nâng cấp nền tảng ERP nhằm cải thiện năng suất, hiệu quả tại công trường.

Những hướng đi này mở rộng dư địa tăng trưởng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị dự án, kiểm soát chi phí và sử dụng vốn khi quy mô hoạt động tiếp tục tăng.

Dòng tiền và công nợ là phép thử lớn

Một trong những vấn đề đáng chú ý tại đại hội là mối quan hệ giữa tăng trưởng doanh thu và khả năng thu hồi tiền từ các dự án.

Đại hội đồng cổ đông Coteccons thảo luận về kế hoạch kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm tài chính 2027.

Chia sẻ với cổ đông, ông Bolat Duisenov cho biết, trong năm tài chính 2026, Coteccons đã thu nợ và được thanh toán tổng cộng 39.476 tỷ đồng. Theo ông, trong ngành xây dựng, hoàn thành công trình mới chỉ là một nửa chặng đường; nửa còn lại phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có được thanh toán hay không.

Con số tiền thu nợ và được thanh toán cần được phân biệt với doanh thu ghi nhận trong kỳ, bởi dòng tiền thu về có thể bao gồm các khoản phải thu phát sinh từ những giai đoạn trước. Dù vậy, việc lãnh đạo Coteccons nhấn mạnh chỉ tiêu này cho thấy thu hồi công nợ là một nội dung quan trọng trong quản trị hoạt động của nhà thầu.

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Quang Thuân, nhà sáng lập, Chủ tịch FiinGroup, lưu ý rủi ro đối với Coteccons nếu doanh nghiệp chạy theo quy mô doanh thu nhưng không kiểm soát tốt các khoản phải thu.

Theo ông Thuân, nếu doanh thu đạt 42.000 tỷ đồng trong năm tới nhưng nợ phải thu tăng thêm khoảng 10.000 - 15.000 tỷ đồng, doanh nghiệp có thể đối mặt với khó khăn về tài chính. Đây là kịch bản cảnh báo được nêu tại đại hội, không phải số liệu nợ phải thu thực tế đã phát sinh.

Vấn đề này đặc biệt đáng lưu ý trong ngành xây dựng, nơi nhà thầu phải duy trì nguồn vốn để chi trả nhân công, vật liệu, nhà thầu phụ và tổ chức thi công, trong khi thời gian thanh toán từ chủ đầu tư có thể kéo dài.

Công nhân làm việc tại công trường, triển khai các hạng mục theo kế hoạch thi công.

Ông Thuân cũng đề cập thực tế có những doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn không hẳn vì chất lượng công trình mà do năng lực quản lý dự án, công việc tồn đọng và không thu hồi được tiền. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn khách hàng, Coteccons cần tiếp tục nâng cao năng lực thực thi, tập trung vào các dự án có chất lượng và khả năng thanh toán tốt.

Cùng quan điểm về quản trị tài chính, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC), nhấn mạnh yêu cầu duy trì dòng tiền để trang trải hoạt động và tiếp tục triển khai các dự án mới. Theo ông, chu kỳ thu tiền tại một số doanh nghiệp có thể kéo dài hơn 365 ngày; thậm chí, việc thanh toán không phải lúc nào cũng diễn ra bằng tiền mặt.

Khi biên lợi nhuận của ngành xây dựng ở mức thấp, việc quản trị tài chính càng cần chặt chẽ. Doanh thu tăng nhưng tiền chưa thu được có thể tạo sức ép lên vốn lưu động, làm giảm khả năng chủ động nguồn lực cho các công trình tiếp theo.

Đây cũng là lý do chiến lược tăng trưởng có chọn lọc được đặt ra như một yêu cầu quan trọng đối với Coteccons trong năm tài chính mới.

Coteccons hướng đến tăng trưởng có chất lượng, trong đó hiệu quả thực hiện dự án và quản trị dòng tiền là những vấn đề được đặt ra.

Bên cạnh kiểm soát công nợ và dòng tiền, Coteccons tìm kiếm động lực tăng trưởng từ việc mở rộng khách hàng FDI, đa dạng hóa lĩnh vực xây dựng và thị trường quốc tế.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup, cho rằng doanh nghiệp có cơ hội ở nhiều phân khúc như hạ tầng, cầu cảng, sân bay và công trình công nghiệp. Tuy nhiên, mở rộng cần đi đôi với lựa chọn khách hàng phù hợp, tập trung vào lĩnh vực có lợi thế và thực thi chiến lược kỷ luật.

Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov cho biết, doanh nghiệp xác định tăng trưởng có chất lượng là một trong những trọng tâm chiến lược, song song với nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa quy trình vận hành, phát triển đội ngũ và tăng cường hợp tác với nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

Trong kế hoạch dài hạn đến năm 2030, Coteccons đặt mục tiêu nâng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ mức 10% trong năm tài chính 2026 lên 15–18% mỗi năm trong những năm tới. Đây là mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến, đồng thời đòi hỏi hiệu quả sử dụng vốn phải được cải thiện cùng với quá trình mở rộng quy mô.

Theo các ý kiến tại đại hội, việc xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh còn gắn với minh bạch thông tin, duy trì hiệu quả vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng và công nghiệp gia tăng, khả năng tiếp cận các nguồn vốn cũng sẽ phụ thuộc vào chất lượng quản trị và năng lực chứng minh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.