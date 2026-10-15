Kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Áp lực ở chặng cuối năm

Theo báo cáo Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sáng 15/10, tăng trưởng kinh tế thành phố cải thiện liên tục qua các quý: quý I tăng 9,31%, quý II tăng 9,66% và quý III đạt 11,83%. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương và thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Những kết quả này tạo nền tảng để thành phố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/9 đạt 71.500 tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán. Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; đầu tư có chuyển biến, các dự án tồn đọng từng bước được tháo gỡ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, có 13/20 ngành cấp 1 chưa đạt kịch bản tăng trưởng. Một số lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện, tài chính ngân hàng, bất động sản còn nhiều dư địa chưa được khai thác hiệu quả.

Dư nợ tín dụng tăng thấp hơn huy động tiền gửi. Một số dự án đã tháo gỡ pháp lý nhưng còn vướng nghĩa vụ tài chính hoặc năng lực nhà đầu tư. Điều này cho thấy việc giải quyết thủ tục mới là một bước; để đóng góp vào tăng trưởng, dự án còn phải tiếp cận được vốn, triển khai xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills vào đầu tháng 10 vừa qua. Ảnh: T.CÔNG

Trong khi đó, thời gian còn lại của năm chỉ khoảng 2,5 tháng, trùng với cao điểm mùa mưa bão. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, quý IV phải tăng khoảng 12,8 - 13,6%.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, UBND thành phố sẽ điều hành tăng trưởng theo từng ngành, doanh nghiệp và dự án cụ thể. Trọng tâm là bám sát sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp lớn, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng trong quý IV; khai thác dư địa ở các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất điện, khai khoáng, tài chính ngân hàng và bất động sản.

Đối với công nghiệp, thành phố phân loại doanh nghiệp theo từng khó khăn, tổ chức các đoàn công tác chuyên đề làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách lớn và doanh nghiệp tăng trưởng thấp. Mỗi vướng mắc phải xác định cơ quan xử lý, thời hạn và kết quả đầu ra.

Với dịch vụ, các giải pháp kích cầu thương mại, du lịch, vận tải, lưu trú tiếp tục được triển khai, gắn với thúc đẩy những dự án có thể bổ sung năng lực kinh doanh và tạo thêm hoạt động đầu tư.

Tạo khối lượng tăng trưởng mới

Một trọng tâm của kịch bản quý IV là tạo ngay khối lượng tăng trưởng mới từ đầu tư công và đầu tư xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, đầu tư công phải là động lực trực tiếp của tăng trưởng quý IV. Thành phố bám sát lộ trình giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; tập trung các dự án trọng điểm, có khối lượng lớn và khả năng tạo giá trị xây dựng ngay trong năm.

Để thực hiện, cần đồng thời giải quyết mặt bằng, hoàn thành khu tái định cư, rút ngắn thủ tục, điều chuyển vốn kịp thời và bảo đảm nguồn cung cát, đá, đất san lấp. Các dự án ngoài ngân sách có khả năng tạo khối lượng xây dựng lớn cũng được theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Đối với dự án tồn đọng, trọng tâm xử lý được chuyển sang nghĩa vụ tài chính, năng lực nhà đầu tư và khả năng tiếp cận tín dụng. Dự án đủ điều kiện phải tái khởi động ngay; dự án còn nghĩa vụ tài chính phải xác định rõ số tiền, thời hạn thu; trường hợp nhà đầu tư không còn năng lực phải có phương án xử lý phù hợp.

Cách tiếp cận này nhằm đưa nguồn lực đã được tháo gỡ về pháp lý trở lại hoạt động thực tế, vừa tạo nguồn thu ngân sách, vừa đóng góp vào GRDP.

Quang cảnh hội nghị sáng 15/10. Ảnh: T.CÔNG

Song song với nhiệm vụ trước mắt, thành phố chuẩn bị điều kiện cho các động lực dài hạn. Quy hoạch chung sau khi được phê duyệt sẽ được công bố, kết hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Các dự án hạ tầng năng lượng, cảng biển, cấp nước, giao thông và tái định cư được thúc đẩy hoàn thành thủ tục, xác định rõ tiến độ từng khâu.

Với Khu thương mại tự do, thành phố xây dựng tiến độ riêng cho từng vị trí về quy hoạch, đầu tư, đất sạch, tái định cư, cấp điện, nước và giao thông kết nối. Với Trung tâm tài chính quốc tế, yêu cầu đặt ra là sớm hình thành sản phẩm, giao dịch và dòng vốn cụ thể; hỗ trợ thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng đủ điều kiện, phát triển kênh vốn trung, dài hạn và nguồn vốn cho đổi mới sáng tạo.

Việc kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và dự án cũng được tăng cường, nhất là với những dự án đã tháo gỡ pháp lý. Cùng với khai thác nguồn thu từ đất đai, tài sản công và các dự án được tháo gỡ, thành phố tiếp tục tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Kịch bản tăng trưởng đồng thời gắn với phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn người dân, công trình và hoạt động sản xuất trong mùa mưa bão. Kết quả tăng trưởng, giải ngân, tháo gỡ dự án và tiến độ công trình trọng điểm phải gắn trực tiếp với đánh giá, xếp loại người đứng đầu cuối năm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, tinh thần điều hành quý IV là đưa các dự án trở lại hoạt động, tạo sản phẩm, dòng vốn và nguồn lực thực tế. Những việc có thể đóng góp cho tăng trưởng năm 2026 được ưu tiên xử lý trước; các dự án chiến lược khác phải hoàn thành thủ tục để triển khai ngay từ đầu năm 2027.