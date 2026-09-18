Kịch bản nào đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?

Đội tuyển nữ Việt Nam cần phải thắng Thái Lan đã chắc vé đi tiếp tại ASIAD 2026. (Nguồn: VFF)

Hai thất bại liên tiếp khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn tại bảng E nhưng vẫn có cơ hội giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam tạm thời xếp thứ ba bảng E, chưa giành điểm số nào và cùng có hiệu số bàn thắng bại -9 tương tự đội tuyển nữ Thái Lan, nhưng xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ có thể nuôi hy vọng đi tiếp thông qua con đường rơi vào nhóm 2/3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ở môn bóng đá nữ, 6 đội bóng giành vị trí nhất nhì của ba bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp vào tứ kết, trong khi hai vé còn lại thuộc về hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tạm đứng thứ 2 sau đội tuyển Uzbekistan (2 điểm, hiệu số 0) và đứng trên Myanmar (0 điểm, hiệu số -13).

Với cục diện hiện tại ở các bảng đấu, một trong hai tấm vé trên gần như chắc chắn sẽ thuộc về bảng G, nơi Uzbekistan và Hong Kong đang có nhiều lợi thế.

Đội tuyển Uzbekistan chiếm ưu thế với 2 điểm và họ sẽ quyết đấu Hong Kong (0 điểm, hiệu số -6) ở lượt cuối. Một kết quả hòa cũng đủ giúp đội bóng này đi tiếp.

Tuy nhiên nếu Hong Kong thắng Uzbekistan, đội bóng này sẽ có 3 điểm và giành ưu thế lớn nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội so với các bảng còn lại.

Như vậy, đối thủ cạnh tranh chính của đội tuyển nữ Việt Nam chính là bảng F, nơi Myanmar và Bangladesh sẽ đá trận cầu "sinh tử" để tranh vị trí thứ ba bảng đấu.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết dù đã để thua hai trận liên tiếp. (Nguồn: VFF)

Trong trường hợp Myanmar thắng với cách biệt 4 bàn trở xuống hoặc Bangladesh thắng với cách biệt 7 bàn trở xuống, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E bằng bất kỳ tỷ số nào là sẽ tiến vào Tứ kết.

Nếu trận đấu giữa Myanmar và Bangladesh khép lại với kết quả hòa, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ cần hòa Thái Lan là sẽ giành quyền đi tiếp. Trận đấu giữa Myanmar và Bangladesh sẽ diễn ra trước trận Việt Nam-Thái Lan.

Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan

Để hoàn thành mục tiêu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần phải tập trung cao độ và hướng tới chiến thắng ở trận gặp Thái Lan để quyết định tấm vé đi tiếp.

Sau trận đấu với Nhật Bản, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết: "Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết."

Để chuẩn bị cho màn quyết đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam trong ngày hôm nay sẽ di chuyển đến Osaka và sẽ có buổi tập hồi phục để có thể trạng tốt nhất trước trận đấu.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho hay: "Đối với trận đấu với Nhật Bản, các cầu thủ phải thi đấu với hơn 100% sức lực. Bây giờ vấn đề là phải hồi phục thật tốt. Các cầu thủ đang ngâm đá, sau đó cần ăn uống và bổ sung dinh dưỡng, calo đầy đủ để hồi phục. Hy vọng trong những ngày tới, các cầu thủ sẽ hồi phục tốt và có thể trạng tốt để bước vào trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan."

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng cho biết dù kết quả chưa như mong đợi ở hai trận đấu đã qua nhưng việc được thi đấu với đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á cũng mang đến những trải nghiệm thực tế cho các cầu thủ trẻ.

Ông cho rằng đây là cơ hội để các gương mặt trẻ tiếp tục hoàn thiện khả năng chơi bóng, nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế và từng bước khẳng định bản thân, hướng tới việc kế cận các cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, trận quyết đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan tại bảng E sẽ diễn ra vào lúc 17g30 ngày 21/9.