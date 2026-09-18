Kịch bản nào đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20?

Sau hai lượt trận tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có điểm và đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại -9. Thái Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự với hai thất bại và hiệu số -9, nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tạm xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần đánh bại Thái Lan để rộng cửa giành vé vào tứ kết ASIAD 20.

Trong khi đó, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa đều giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu. Vì vậy, cơ hội của tuyển nữ Việt Nam lúc này tập trung vào vị trí thứ ba bảng E, từ đó cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để vào tứ kết.

Với thứ hạng hiện tại, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối để bảo vệ vị trí thứ ba bảng E. Nếu thất bại, đội sẽ tụt xuống cuối bảng và chính thức dừng bước.

Tuy nhiên, một trận hòa chưa đủ bảo đảm cơ hội đi tiếp. Khi đó, tuyển Việt Nam chỉ có một điểm và sẽ bị loại nếu cuộc đối đầu giữa Myanmar và Bangladesh không kết thúc với tỷ số hòa. Bởi vậy, mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là đánh bại Thái Lan, đồng thời cố gắng tạo cách biệt lớn nhất có thể để cải thiện hiệu số.

Hiện tuyển Việt Nam tạm đứng thứ hai trong nhóm ba đội xếp thứ ba tại các bảng, với hiệu số -9. Myanmar đang có thành tích bất lợi hơn khi sở hữu hiệu số -13. Do đó, kết quả ở lượt đấu cuối sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận gặp Nhật Bản, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết nhiệm vụ trước mắt của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực. Toàn đội được ngâm đá, bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cần thiết sau trận đấu tiêu hao nhiều sức lực.

Nhà cầm quân này kỳ vọng các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào trận quyết đấu với Thái Lan, nơi tuyển Việt Nam cần hướng tới chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.