Sau hai lượt đấu bảng G, U17 Mali chắc chắn đứng đầu bảng với 6 điểm. U17 Bỉ xếp thứ hai với 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng U17 Mali

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, cơ hội vẫn chưa khép lại với đại diện Đông Nam Á.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam gặp Mali, còn New Zealand đối đầu Bỉ. Kịch bản thuận lợi nhất là thầy trò HLV Cristiano Roland đánh bại Mali, đồng thời New Zealand vượt qua Bỉ. Khi đó, U17 Việt Nam và New Zealand cùng có 4 điểm, nhưng đội bóng áo đỏ có thể giành vị trí nhì bảng nếu vượt trội đối thủ về các chỉ số phụ.

Nếu thắng Mali nhưng Bỉ không thua New Zealand, U17 Việt Nam nhiều khả năng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại tối thiểu bằng 0, cơ hội lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ rất đáng kể.

Xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ hai

Trong trường hợp hòa Mali và New Zealand không thắng Bỉ, U17 Việt Nam có 2 điểm, hiệu số -1 và đứng thứ ba. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp khi đó phụ thuộc nhiều vào kết quả các bảng đấu còn lại.

Ngược lại, nếu cùng thua ở lượt cuối, U17 Việt Nam và New Zealand sẽ phải phân định thứ hạng bằng hiệu số cùng các chỉ số phụ. Ngay cả khi đứng thứ ba, đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng chỉ có tối đa 1 điểm, khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất mong manh.

U17 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu thua Mali trong khi New Zealand không thua Bỉ, hoặc hòa Mali và New Zealand giành chiến thắng.

Bàn gỡ 3-3 của Trương Nguyễn Duy Khang trước New Zealand đã giữ lại hy vọng cho U17 Việt Nam.

Dù thử thách mang tên Mali rất lớn, màn trình diễn giàu nỗ lực qua hai lượt trận là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi thầy trò HLV Cristiano Roland tạo nên bất ngờ ở trận đấu cuối cùng.