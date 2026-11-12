Kịch bản nào để Hải Phòng đạt tăng trưởng 13%?

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 9, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai các giải pháp trọng tâm quý IV.2026.

Tốc độ tăng trưởng đang là điểm sáng

Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 12,08%, đứng thứ 3 cả nước và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây, cao hơn 3,48 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng ước tính của cả nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,23%, cao hơn 3,03 điểm phần trăm so với mức tăng chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 163.746 tỉ đồng, bằng 84% dự toán.

Công tác giải ngân vốn công cũng có bước chuyển mạnh trong quý 3, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan, chính quyền, doanh nghiệp trên toàn địa bàn quán triệt phương châm “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả”, lập đường găng tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ” đối với từng nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

TP. Hải Phòng phấn đấu đạt tăng trưởng 13% năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP. Hải Phòng ước đạt 12,08%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,23%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,08%, đạt 320.890 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỉ USD, tăng 12,3%; nhập khẩu đạt 34,98 tỉ USD, tăng 16,7%.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%; thành phố ước đón 13,95 triệu lượt khách, vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng (13,86 triệu lượt khách).

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn FDI ước đạt hơn 3,638 tỉ USD, bằng 93,3% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỉ đồng, bằng 83,2% dự toán và tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Cũng trong 9 tháng, TP có thêm 6 KCN được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và 9 KCN được khởi công; hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo kế hoạch.

Cần tập trung cao độ những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đánh giá mục tiêu tăng trưởng quý 4 là thách thức lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương tập trung cao độ trong những tháng cuối năm. Đồng thời khẩn trương khắc phục các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Thành phố yêu cầu đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, Hải Phòng đẩy nhanh lập Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện đề án khôi phục ngành đóng tàu; chuẩn bị chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng ngành công thương và các điều kiện khởi công 3 CCN mới.

Đối với lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm yêu cầu “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.”

Các địa phương khẩn trương kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt, nhất là thu ngân sách và giải ngân đầu tư công, từ đó đề ra giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm bù đắp tiến độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với kết quả, tiến độ và sản phẩm công việc; hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại gắn với Nghị quyết số 11-NQ/TU và hệ thống KPI phù hợp từng chức danh, vị trí việc làm. Cùng với đó là rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các địa phương, bảo đảm tương quan với khối lượng và tính chất nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hải Phòng đặt mục tiêu đưa Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm tăng tối thiểu 15,5%. Thành phố tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, nhất là hơn 300 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để đạt mục tiêu đề ra

Hải Phòng cũng tiếp tục triển khai “cơ chế luồng xanh” trong giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các dự án trọng điểm.

Thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; công khai tiến độ xử lý hồ sơ và chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức tiếp xúc riêng để hoàn thiện, xử lý hồ sơ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, chuẩn bị các kịch bản điều hành ngay từ đầu năm.

Cùng với đó, thành phố tập trung điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh giải quyết 151 dự án tồn đọng theo phương án được phê duyệt; tiếp tục triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026 được Hải Phòng xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương.