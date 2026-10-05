Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán tháng 10

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán bước vào tháng 10/2026 trong trạng thái thận trọng. Kết tuần trước (phiên 2/10), VN-Index lùi xuống mốc 1.737,71 điểm, giảm 2,6% trong tuần. Thanh khoản khớp lệnh lùi xuống dưới 12.000 tỷ đồng/ngày - mức thấp nhất trong nhiều tuần.

"Điểm tựa" sau nhịp điều chỉnh

Trong báo cáo chiến lược phát hành ngày 5/10, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng, diễn biến trên phản ánh tâm lý thận trọng trước các biến động vĩ mô. Fed duy trì lập trường thận trọng, đồng USD mạnh lên khiến khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh dù thị trường Việt Nam vừa chính thức được nâng hạng.

Trong nước, tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến các ngân hàng phải duy trì lãi suất huy động ở mức cao. Mirae Asset cho rằng điều này gây áp lực lên nhóm ngân hàng, dịch vụ tài chính, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu so với kênh tiết kiệm.

Tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY.

Dù vậy, "điểm tựa" bắt đầu xuất hiện sau nhịp điều chỉnh. Theo Mirae Asset, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E thấp hơn khoảng 26% so với trung bình dài hạn. Vùng quanh 1.700 điểm vì thế có thể trở thành phép thử đối với lực cầu, với hai yếu tố hỗ trợ là kết quả kinh doanh quý 3/2026 và kỳ vọng dòng vốn ngoại cải thiện nhờ nâng hạng theo tiêu chuẩn FTSE.

Áp lực từ bên ngoài cũng có tín hiệu giảm bớt. Xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10, theo số liệu CME FedWatch được Mirae Asset dẫn lại, đã giảm từ 64,2% ngày 25/9 xuống 22,1% ngày 3/10. Tuy nhiên, đa số thành viên FOMC vẫn dự báo ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm.

Kết quả kinh doanh quý 3 sẽ định hướng sự phân hóa của dòng tiền

Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng lãi suất tiếp tục là biến số vĩ mô trọng tâm với thị trường chứng khoán tháng 10, trong khi kết quả kinh doanh quý 3 sẽ định hướng sự phân hóa của dòng tiền.

“Động lực hỗ trợ đến từ chính sách thúc đẩy đầu tư công, thu hút FDI nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; ciệc thực thi nâng hạng FTSE Russell tạo nền tảng thu hút dòng vốn trung và dài hạn; mặt bằng định giá với P/E khoảng 12,17 lần, thấp hơn trung bình 5 năm, mở ra cơ hội tại các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng lợi nhuận,” Agriseco chỉ ra 3 động lực hỗ trợ thị trường trong báo cáo phát hành ngày 1/10 vừa qua.

Ở chiều ngược lại, đơn vị phân tích cho rằng lạm phát còn cao, áp lực tỷ giá và thanh khoản trong nước chưa dồi dào có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 cũng sẽ làm rõ những thách thức từ nền lợi nhuận cùng kỳ cao và chi phí vốn gia tăng.

Bởi vậy, Agriseco ưu tiên những cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng tài chính vững, triển vọng lợi nhuận quý 3 tích cực và khả năng duy trì tăng trưởng trong quý 4.

VN-Index và khung định giá theo mức biến động P/E trong 10 năm gần nhất.

Yếu tố mùa vụ bất lợi

Chứng khoán MB (MBS) đưa quan điểm thận trọng hơn, đặc biệt khi nhìn từ diễn biến lịch sử của thị trường trong tháng 10.

Theo thống kê của MBS trong báo cáo chiến lược phát hành cuối tuần trước, trong 10 năm qua, VN-Index giảm bình quân hơn 2% trong tháng 10. Đáng chú ý, thị trường đã giảm điểm trong 4 tháng 10 liên tiếp kể từ năm 2022.

Không chỉ bất lợi về yếu tố mùa vụ, đơn vị phân tích nhận định áp lực lạm phát chi phí đẩy và mặt bằng lãi suất cao tiếp tục là trở ngại. Dòng tiền thận trọng khiến thanh khoản xuống thấp, trong khi chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trên thế giới khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên tài sản Mỹ.

Ngay cả câu chuyện nâng hạng cũng được MBS nhìn nhận thận trọng. Theo đơn vị này, việc FTSE nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là thông tin tích cực, nhưng trong ngắn hạn chưa đủ để lấn át sức ép từ môi trường vĩ mô toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, MBS cho rằng dòng tiền đang co cụm tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu hàng hóa hưởng lợi từ chu kỳ giá hoặc những cổ phiếu mang tính phòng thủ, có dòng cổ tức đều.

Nhìn chung, quan điểm của các đơn vị phân tích cho thấy tháng 10 có thể là giai đoạn thị trường đi tìm vùng cân bằng mới hơn là nhanh chóng trở lại một xu hướng tăng rõ rệt. Phản ứng của lực cầu quanh vùng 1.700 điểm, kết quả kinh doanh quý 3, diễn biến lãi suất và dòng vốn ngoại sẽ là những biến số đáng chú ý trong thời gian tới.