Kịch bản khiến Brad Pitt phải rơi nước mắt, Lily-Rose Depp khiến khán giả rùng mình với tạo hình độc lạ

Brad Pitt khiến đạo diễn David Ayer gọi là 'quái vật thực thụ'

Dù đã bước sang tuổi 62 nhưng Brad Pitt vẫn cho thấy tầm vóc của một "ngôi sao" hành động hàng đầu Hollywood, trong Trái tim quái thú - Heart of the beast. Brad Pitt nhớ lại lần đầu tiên đọc kịch bản khi đang ngồi ở bàn bếp nhà mình. Anh bày tỏ: “Tôi chỉ lặng lẽ khóc. Nó thực sự, thực sự chạm”.

Dù bản thân nhân vật James đã đủ hấp dẫn, chính mối quan hệ giữa anh và Odin mới là điều thực sự cuốn hút Brad Pitt: “Với tôi, có lẽ nó ít liên quan đến riêng James mà nhiều hơn là về mối quan hệ giữa anh ấy và Odin. Và sợi dây gắn kết giữa người và chó, chó và người, đó là điều khá phi thường. Tôi muốn làm điều gì đó như một lời tri ân cho điều ấy, cho những chú chó của tôi, và cho những gì chúng đã mang lại cho tôi. Tình yêu của một chú chó vô điều kiện đến mức, và có rất nhiều điều để học hỏi từ đó".

Đạo diễn David Ayer đánh giá cao sự nhập vai của nam diễn viên. Chia sẻ với GQ, vị đạo diễn này gọi Brad Pitt là “một con quái vật thực thụ”, đồng thời cho biết, nam diễn viên sẵn sàng vượt xa những yêu cầu thông thường của một vai diễn. “Tôi đã làm nghề đủ lâu và làm việc với đủ nhiều người tài năng để biết khi nào có ai đó đang thực sự dốc hết mình và đặt bản thân vào một thử thách vượt xa những gì cần thiết. Trên trường quay ngày nào cũng lạnh và khổ sở, nhưng Brad sẵn sàng từ bỏ sự thoải mái của bản thân để hòa mình vào nhân vật này".

Nhìn lại sự nghiệp với những dự án đầy thách thức, đạo diễn David Ayer cho rằng, đây có thể là bộ phim khó nhất mà ông từng thực hiện cho đến nay: “Tôi đã làm nhiều phim hành động với dàn diễn viên đông đảo và lời thoại sắc sảo, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị phơi bày nhiều đến vậy với tư cách đạo diễn”.

Robert Eggers phá vỡ công thức Hollywood

Chuyện phim Werwulf đưa khán giả trở lại nước Anh vào khoảng năm 1300, nơi một ngôi làng nhỏ liên tục hứng chịu những cuộc tấn công bí ẩn từ một sinh vật khát máu. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất có lẽ không nằm trong khu rừng bên ngoài mà có thể đang ẩn náu ngay giữa cộng đồng. Dân làng không hề biết rằng con quái vật ấy thực chất là một người nông dân địa phương (do Aaron Taylor-Johnson thủ vai), người bị trúng lời nguyền Người sói.

Trong khi đó, thời gian của người nông dân tội nghiệp dường như không còn nhiều, khi một thợ săn lành nghề (Willem Dafoe) bất ngờ ghé thăm ngôi làng với mục tiêu tiêu diệt con sói hung ác. Dù người vợ (Lily-Rose Depp) một mực khẳng định chồng mình là một người tốt, song liệu tình yêu và niềm tin của cô có đủ để cứu anh khỏi số phận oan nghiệt?

Bên cạnh bối cảnh Trung cổ khắc nghiệt và đầy ám ảnh, tạo hình của Lily-Rose Depp trong vai người vợ cũng gây chú ý. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo khác biệt, phù hợp với hình ảnh một người phụ nữ sống giữa làng quê nước Anh thời kỳ này.

Đạo diễn Robert Eggers đặc biệt đánh giá cao màn thể hiện của cô: “Lily thực sự đã "lột xác". Cô có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và cách trang điểm. Lily hóa thân thành một người hoàn toàn khác với bất kỳ nhân vật nào cô ấy từng đóng. Cô ấy là vợ của Aaron, là mẹ của nhiều đứa con và cũng là một người nông dân. Cô ấy có thể nói là người duyên dáng nhất trong phim".

Werwulf ma sói đánh dấu màn tái hợp của Robert Eggers với bộ ba diễn viên Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp và Willem Dafoe sau thành công của Nosferatu. Phim cũng đưa Sjón, cộng sự từng đồng hành cùng Eggers trong The Northman, trở lại với vai trò đồng biên kịch.

Trước đó, những thước phim đầu tiên của phim đã được trình chiếu tại buổi thuyết trình của Universal Pictures ở CinemaCon vào tháng 4/2026. Tại sự kiện, bộ phim được giới thiệu là tác phẩm điện ảnh kinh dị nhất từ trước đến nay của Robert Eggers, càng khiến khán giả tò mò về cách đạo diễn tiếp tục biến những chất liệu dân gian quen thuộc thành một câu chuyện mang màu sắc u tối và đầy ám ảnh.