Kịch bản 'hoàn hảo' của Mr Pips khiến hàng nghìn người mắc bẫy 'lừa đảo'

Chiều 27/10, sau phần công bố cáo trạng truy tố 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế", một số bị hại đã có ý kiến trước khi Hội đồng xét xử thẩm vấn.

Ngoài các bị cáo, khi mở xét xử, tòa án triệu tập hơn 900 người là bị hại của Mr Pips và đồng phạm. HĐXX đã hỏi các nạn nhân về phương thức thủ đoạn bị lừa, cũng như nguyện vọng cá nhân.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) tại phiên tòa. Ảnh: M.H

Theo các nạn nhân, họ đều bị rơi vào bẫy lừa đảo với kịch bản "hoàn hảo" của các đối tượng. Công thức chung của nhóm người này là liên tục gọi điện, chèo kéo trong thời gian dài, cam kết hứa hẹn "đầu tư chắc thắng". Khi tin tưởng và bắt đầu rót vốn, các con mồi hầu hết đầu tư khoản tiền nhỏ để thăm dò, tuy nhiên lại được "nhả" một chút lợi nhuận để có cảm giác "chiến thắng" và sau đó bị kéo vào con đường không lối ra.

Nạn nhân M. cho biết đã đầu tư hơn 10 tỉ đồng vào sàn đầu tư của Mr Pips, đến nay chị mới chỉ rút ra hơn 1 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng.

Số tiền rút được khi chị M. đã biết bị lừa nên liên tục đề nghị là cần rút 1 khoản để xoay xở mới vay được tiếp thì chúng mới cho rút 1 tỷ đồng.

Nữ bị hại bức xúc cho hay, các đối tượng quá "độc ác", khi tài khoản đã bị "cháy" - không hoạt động được, nhóm người này vẫn dụ dỗ chị nạp thêm tiền vào.

Ngoài thiệt hại vật chất, chị M. cho hay còn bị tổn thương tinh thần, con đường sự nghiệp "hoàn toàn đóng cửa". Theo bị hại, hơn 9 tỉ đồng là tiền vay mượn hoàn toàn và hàng tháng phải chi trả 40-50 triệu đồng cho ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: M.H

Chị M. cho biết đã nhiều lần nghĩ đến tiêu cực, có lần uống thuốc ngủ tự tử song được gia đình cứu. Cho rằng hành vi của các bị cáo là dã man, có bị hại không còn để tham dự phiên tòa, chị M. mong tòa xét xử nghiêm minh, và xem xét buộc các bị cáo trả lại tiền đã chiếm đoạt.

Tại tòa, chị K. cho hay, bị lừa vì tin vào quảng cáo là nạp tiền qua ví ngân lượng của Shark Bình. "Chị yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó" chị K. nhắc lại lời quảng cáo và cho hay đã quyết định rót vốn với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Sau khi nghi ngờ bị lừa, 2 bên từ chèo kéo đến dọa dẫm lẫn nhau và cuối cùng chị rút được một số tiền nhỏ.

Một nạn nhân khác là ông Q. cho biết, đã được gọi điện mời gọi đầu tư, ban đầu ông nghi ngờ nhưng không hiểu sao vẫn bị lôi kéo nên đồng ý kết bạn qua Telegram, dù không gặp trực tiếp "chuyên gia chứng khoán". Số tiền đầu tư lên tới 5,4 tỷ đồng và chỉ rút được 70 triệu đồng. Khoản tiền bị mất khiến ông và gia đình suy sụp.

Ông Q. bức xúc và đề nghị xử nghiêm các bị cáo, đồng thời mong nhận được cả gốc và lãi cho những tổn thất "không sao đong đếm" của ông và gia đình trong thời gian qua.