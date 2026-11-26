Trận hòa tại Lisbon sáng 26/11 đưa MU lên 7 điểm sau 5 lượt trận Champions League. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino còn hai trận liên tiếp ở Old Trafford để chạm mốc 11 điểm trước chuyến làm khách trên sân Villarreal. Trong hai mùa gần nhất, đội giành suất play-off cuối cùng có lần lượt 11 và 9 điểm.

Man Utd hòa 2-2 trên sân của Sporting. Ảnh: AP

Trong trường hợp chỉ có được một chiến thắng và để thua cả hai trận còn lại, đội chủ sân Old Trafford sẽ khép lại giai đoạn vòng phân hạng với vỏn vẹn 10 điểm. Số điểm này tuy nhỉnh hơn đội đứng hạng 24 ở mùa giải năm ngoái 1 điểm, nhưng lại kém 1 điểm so với vị trí tương tự của mùa bóng 2024/25.

Khi các đội bằng điểm, UEFA xét hiệu số bàn thắng bại trước tiên. Mùa trước, Benfica và Marseille cùng giành 9 điểm sau 8 trận. Benfica đi tiếp với hiệu số -2, còn Marseille bị loại với hiệu số -3.

Hiện tại, hiệu số bàn thắng bại của MU đang là 0 với 10 pha lập công cùng 10 lần để lọt lưới. Chỉ tính riêng hai trận phải thi đấu xa nhà gặp Atletico Madrid (thất bại 0-2) và Como (thua đậm 1-4), đại diện nước Anh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần.

MU rời Lisbon với điểm sân khách đầu tiên tại Champions League mùa này và cần thêm ít nhất 1 chiến thắng. Ảnh: Getty

MU thắng cả hai trận sân nhà từ đầu giải, hạ Sabah 4-0 rồi vượt qua Roma 3-2. Nếu nối dài mạch thắng khi tiếp Leipzig ngày 8/12, họ sẽ có 10 điểm và chỉ cần hòa Bayern Munich tại Old Trafford ngày 20/1 để đạt mốc 11. Còn nếu chia điểm với Leipzig, MU buộc phải thắng Bayern hoặc Villarreal ở lượt cuối ngày 27/1 mới chạm được mốc này.

Tấm vé tiến thẳng vào vòng 1/8 là nhiệm vụ gian nan hơn gấp bội. Cả hai mùa giải vừa qua, câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ tám đều sở hữu 16 điểm. Con số 16 này cũng chính là quỹ điểm tối đa mà MU có thể tích lũy được nếu toàn thắng phần còn lại. Để hiện thực hóa điều đó, đoàn quân của HLV Pochettino bắt buộc phải đánh bại cả Leipzig, Bayern Munich lẫn Villarreal, nhất là khi trận hòa Sporting vừa qua mới giúp họ kiếm được điểm số đầu tiên trên sân khách ở chiến dịch năm nay.

HLV Pochettino tự hào về Man Utd sau trận hòa tranh cãi. Ảnh: Getty↵