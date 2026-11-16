Kịch bản để tuyển Việt Nam vô địch Casper Cup 2026

BXH Casper Cup 2026 sau hai lượt trận. Ảnh: Gobal Sport.

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) hôm 11/11, tuyển Việt Nam có 3 điểm tại Casper Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện xếp sau Kyrgyzstan do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Đội bóng Trung Á cũng có 3 điểm sau khi đánh bại Đài Loan với tỷ số 3-0 hôm 14/11. Nhờ hiệu số +3, Kyrgyzstan tạm đứng đầu bảng, trong khi tuyển Việt Nam có hiệu số +2.

Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 17/11 sẽ quyết định chức vô địch. Nếu để thua, tuyển Việt Nam kết thúc giải với 3 điểm, còn Kyrgyzstan nâng thành tích lên 6 điểm và chắc chắn đăng quang.

Trong trường hợp hai đội hòa nhau, cả Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 4 điểm sau hai lượt trận. Khi đó, đội bóng Trung Á vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2). Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam không thể vô địch nếu chỉ giành được một trận hòa. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có một con đường để chiếm ngôi đầu là đánh bại Kyrgyzstan. Khi ấy, tuyển Việt Nam có 6 điểm, còn đối thủ khép lại giải đấu với 3 điểm.

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyzgryzstan mới có thể vô địch Casper Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Dù vậy, nhiệm vụ này không đơn giản khi đội chủ nhà sẽ thiếu một số gương mặt sau trận đấu với Đài Loan. Nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức đã trở về CLB để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Buriram United (Thái Lan) tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27.

Ở chiều ngược lại, Kyrgyzstan cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận quyết định. HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ đã theo dõi các trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam, đồng thời trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, người đang khoác áo Thanh Hóa ở V.League để tìm hiểu thêm về bóng đá và các cầu thủ chủ nhà. Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc, đánh giá tiền đạo sinh năm 2004 là một trong những cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện tại.