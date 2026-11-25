CAHN có cơ hội vượt qua vòng phân hạng.

Với 7 điểm sau 5 lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking đang đứng thứ 10, nhưng vẫn còn ba cơ hội quan trọng để chen chân vào top 8 và giành vé vào vòng knock-out.

Theo thể thức mới, khu vực phía Đông có 12 đội và chỉ 8 đội dẫn đầu được đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa CAHN phải cải thiện ít nhất hai bậc trên bảng xếp hạng trong ba lượt đấu còn lại.

Đáng chú ý, lịch thi đấu phía trước đưa đại diện Việt Nam lần lượt chạm trán Kashiwa Reysol (1/12), Beijing Guoan (15/1) và Johor Darul Ta'zim (16/2). Đây đều là những đối thủ đang đứng trên hoặc cạnh tranh trực tiếp với CAHN.

Vì vậy, kết quả của ba trận đấu này có thể quyết định toàn bộ cơ hội đi tiếp của đại diện Việt Nam.

Thử thách đầu tiên là chuyến làm khách trên sân Kashiwa Reysol. Đội bóng Nhật Bản hiện đứng thứ ba với 10 điểm, nhiều hơn CAHN 3 điểm. Đây được xem là trận đấu khó khăn bởi Kashiwa sở hữu hàng công hiệu quả. Tuy nhiên, nếu giành ít nhất 1 trận hòa, cơ hội của CAHN sẽ rất sáng sủa.

Thứ hạng hiện tại của CLB CAHN.

Sau đó, thầy trò HLV Polking sẽ trở về Hàng Đẫy đối đầu Beijing Guoan. Đại diện Trung Quốc hiện đứng thứ 9 với 7 điểm, bằng CAHN nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Đây có thể xem là trận cầu mang tính chất sáu điểm. Một chiến thắng không chỉ giúp CAHN vượt lên mà còn trực tiếp ngăn cản đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua top 8.

Lượt trận cuối cùng đưa CAHN chạm trán Johor Darul Ta'zim. Đội bóng Malaysia đứng thứ 7 với 8 điểm, hơn đại diện Việt Nam một điểm. Nếu cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, màn đối đầu này có thể trở thành trận chung kết thật sự cho tấm vé vào vòng knock-out.

Xét về điểm số, CAHN cần hướng tới ít nhất hai chiến thắng trong ba trận còn lại. Hai chiến thắng cũng giúp họ đạt 13 điểm, một cột mốc có tính cạnh tranh cao. Ngược lại, nếu chỉ có thêm 3-4 điểm, CAHN khả năng phải chờ đợi kết quả từ các đối thủ cạnh tranh.

Chiến thắng trước Vissel Kobe mở ra cơ hội, nhưng nhiệm vụ phía trước vẫn rất nặng nề. Ba trận đấu, ba đối thủ trực tiếp và mục tiêu tối thiểu hai chiến thắng sẽ là bài kiểm tra thật sự cho tham vọng châu lục của CAHN.