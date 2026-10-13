Kịch bản Australia thay Saudi Arabia đăng cai Asian Cup 2027

Khả năng Saudi Arabia tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2027 (dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027) bị đặt dấu hỏi lớn do tình hình căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông. Trước nguy cơ giải đấu bị gián đoạn, Australia được đề xuất trở thành quốc gia thay thế để đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất châu Á.

Theo tờ The Guardian (Anh), những xung đột tại Trung Đông khiến giới chuyên môn hoài nghi về khả năng tổ chức của Saudi Arabia. Dù Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) chưa đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm, các quan chức AFC được cho đang ráo riết xem xét các phương án dự phòng trong trường hợp Saudi Arabia không thể đảm bảo an toàn cho giải đấu.

Tại Australia, những tiếng nói kêu gọi đưa Asian Cup trở lại xứ sở chuột túi ngày càng mạnh mẽ. Cựu tuyển thủ quốc gia Australia, Craig Foster, nhấn mạnh quốc gia này hội tụ đủ điều kiện lý tưởng để tổ chức giải đấu trong tình huống khẩn cấp. Ông chỉ ra kinh nghiệm tổ chức thành công vang dội Asian Cup nam 2015 và những thành quả từ công tác vận hành giải nữ gần đây là minh chứng cho năng lực làm chủ nhà của Australia.

Ông Foster cho rằng đây là cơ hội tốt, không chỉ giúp cải thiện quan hệ ngoại giao mà còn mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho ngành du lịch và lưu trú. Ông cũng đã trực tiếp kêu gọi Bộ trưởng Thể thao Australia Anika Wells hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Australia (Football Australia) xúc tiến kế hoạch đăng cai khẩn cấp Asian Cup.

Nhìn lại quá khứ, Asian Cup 2015 tổ chức tại Australia thu hút khoảng 15.000 du khách quốc tế, đóng góp hơn một nửa trong tổng số 81 triệu đô la Australia (khoảng 56 triệu USD) chi tiêu trực tiếp tại giải đấu.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với việc đăng cai khẩn cấp là bài toán tài chính. Việc phải chuẩn bị sân vận động, cơ sở tập luyện, nơi lưu trú, giao thông và an ninh trong thời gian ngắn sẽ đòi hỏi nguồn ngân sách công khổng lồ. Trước đó, giải Asian Cup nữ 2026 nhận được hơn 13 triệu USD tài trợ từ chính phủ liên bang và các bang.

Saudi Arabia giành quyền đăng cai VCK Asian Cup 2027 vào năm 2023. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu quy tụ 24 đội tuyển quốc gia tranh tài trong khoảng 4 tuần, bắt đầu từ ngày 7/1/2027 tại các thành phố lớn như Riyadh, Jeddah và Al Khobar.