Kia trình làng xe điện 11 chỗ, công suất 268 mã lực, phạm vi hoạt động 460km

Được phát triển trên nền tảng E-GMP.S chuyên dụng, Kia PV7 hướng tới nhiều mục đích sử dụng từ vận chuyển hàng hóa, giao nhận, quản lý đội xe cho tới chở khách, du lịch và gia đình. Điểm đáng chú ý là PV7 được trang bị hệ thống điện 800V, cao hơn mức 400V trên PV5, cùng khả năng sạc nhanh DC công suất tới 350 kW.

Kia PV7 2027.

Với hệ thống sạc nhanh này, Kia PV7 có thể nạp năng lượng từ 10-80% trong khoảng 20 phút. Đây cũng là mẫu PBV đầu tiên của Kia được cung cấp hai cổng sạc, gồm một cổng AC/DC ở phía trước và tùy chọn cổng sạc AC thứ hai ở phía sau. Khi bán ra thị trường, mẫu van điện này có hai lựa chọn pin NCM dung lượng 71,5 kWh và 96,2 kWh. Trong đó, bộ pin 96,2 kWh giúp phiên bản PV7 Cargo đạt phạm vi hoạt động tối đa 460 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Kia PV7 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất tối đa 268 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Hệ dẫn động bốn bánh hiện chưa được cung cấp nhưng Kia dự kiến sẽ bổ sung tùy chọn này trong tương lai, mở rộng khả năng vận hành và phạm vi ứng dụng của dòng van điện PV7.

So với PV5, Kia PV7 sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể. Xe dài 5.350 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.990 mm và có chiều dài cơ sở 3.500 mm. Trong khi đó, PV5 có chiều dài từ 4.695 đến 4.890 mm tùy cấu hình, rộng 1.895 mm, cao từ 1.905 đến 2.200 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. Kia cũng cho biết các phiên bản PV7 thân dài và trần cao sẽ được giới thiệu trong tương lai, với toàn bộ dòng sản phẩm dự kiến có ít nhất 23 cấu hình thân xe khác nhau.

Danh mục Kia PV7 sẽ bao gồm các biến thể Cargo thân nhỏ gọn, thân dài và trần cao; các phiên bản Passenger thân nhỏ gọn và thân dài; khung gầm cabin dành cho những ứng dụng đặc biệt cùng nhiều cấu hình chuyển đổi khác. Cách tiếp cận này cho phép PV7 trở thành một nền tảng đa dụng thay vì chỉ là một mẫu xe van điện thông thường.

Đối với phiên bản Kia PV7 Cargo, xe được phát triển chủ yếu phục vụ hoạt động logistics, giao hàng, quản lý đội xe và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khoang lái có thể được cấu hình 2 hoặc 3 chỗ ngồi, trong khi khoang hàng có dung tích 6,1 m³ trên bản thân dài hoặc lên tới 8 m³ trên bản trần cao. Tùy cấu hình thân xe, tải trọng của PV7 Cargo dao động từ 1.165 đến 1.200 kg.

Khách hàng có thể lựa chọn cửa hậu mở hai chiều hoặc cửa hậu nâng theo kiểu truyền thống. Phiên bản thân dài có chiều cao chất hàng 550 mm và đủ khả năng chứa tối đa 3 pallet tiêu chuẩn châu Âu kích thước 800x1.200 mm. Kia cũng cung cấp các giải pháp như vách ngăn trong suốt và cơ chế khóa/mở độc lập cửa khoang hàng, qua đó tăng tính tiện dụng cũng như khả năng bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Trong khi đó, Kia PV7 Passenger được hướng tới hoạt động vận chuyển hành khách, đưa đón nhân viên, cho thuê, du lịch và sử dụng gia đình. Xe có thể được cấu hình chở tối đa 9 hoặc 11 hành khách. Một số cấu hình có ghế dễ dàng tháo rời khỏi ray để tăng tính linh hoạt, trong khi bản 9 chỗ có thể được thiết kế với hoặc không có hàng ghế thứ tư. Hệ thống điều hòa dành cho khu vực phía sau giúp cải thiện sự thoải mái, còn các tùy chọn như cổng USB-C công suất 100 W và hệ thống lưu trữ dạng mô-đun đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

Về an toàn, Kia PV7 được trang bị gói ADAS toàn diện với nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Danh sách này gồm ngăn ngừa lỗi đạp nhầm chân ga, cảnh báo va chạm phía trước kết hợp phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, màn hình quan sát toàn cảnh và camera hành trình tích hợp.

Kia PV7 có ngoại hình tương đồng với PV5 nhưng được mở rộng về kích thước và tỷ lệ thân xe. Phần đầu xe có cản trước rộng hơn do chiều cao tổng thể lớn, cụm đèn pha được đặt cao ở hai bên và nằm phía trên một khe hút gió nhỏ, ngay bên trên cổng sạc phía trước. Thiết kế này giúp PV7 duy trì nhận diện chung của dòng PBV Kia nhưng tạo cảm giác bề thế hơn so với PV5.

Khoang nội thất của Kia PV7 2027 cũng có bố cục tương tự PV5, với màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 12,9 hoặc 14,6 inch tùy cấu hình. Không gian bên trong được thiết kế theo hướng đa dụng, có thể biến thành nơi làm việc di động, trong khi phiên bản Passenger được bổ sung nhiều tiện nghi và lựa chọn màu sắc hơn nhằm phù hợp với từng mục đích sử dụng. Kia dự kiến bắt đầu bán PV7 tại Hàn Quốc và châu Âu từ nửa cuối năm 2027, trước khi mở rộng mẫu van điện này sang các thị trường khác.