Carscoops đưa tin, Hyundai đã ra mắt Tucson hoàn toàn mới, sử dụng ngôn ngữ thiết kế khác hoàn toàn so với bản cũ, cùng thiết kế nội thất khác biệt và đẩy mạnh công nghệ hybrid. Sau màn ra mắt Tucson, KIA Sportage mới cũng đã bị bắt gặp đang chạy thử.

KIA Sportage mới lộ diện trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Rất có thể giống với bản hiện tại, KIA Sportage hoàn toàn mới sẽ chia sẻ nhiều linh kiện chung với chiếc Tucson 2027.

Mẫu xe thử nghiệm bị bắt gặp đang chạy thử nguỵ trang rất kỹ. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra xe được thiết kế kiểu dáng vuông vức hơn, mang nhiều đường nét tương đồng với Tucson mới.

Khác với Sportage hiện tại, vốn tích hợp cụm đèn pha và dải định vị DRL vào trong cùng một khối lớn, Sportage thế hệ mới dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng thiết kế đèn pha phân tầng.

Dù còn quá sớm để xác định chính xác hình dáng cụm đèn, nhưng có vẻ như xe sẽ kết hợp cả dải LED dọc và ngang, trong khi cụm đèn pha chính được đặt trong hốc vuông thấp hơn trên cản trước.

Thiết kế KIA Sportage vuông vức hơn so với bản hiện tại. Ảnh: Carscoops

Tổng thể hình dáng của Sportage mới cũng sẽ giúp mẫu xe đồng điệu hơn với dải sản phẩm SUV điện của KIA như EV5 và EV9.

Tương tự như thế hệ tiền nhiệm cũng như mẫu Tucson hoàn toàn mới, Sportage nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm N3/N4 quen thuộc của tập đoàn Hyundai - Kia.

Các tùy chọn hệ truyền động dự kiến sẽ được chia sẻ chung giữa Tucson và Sportage.

Theo đó, xe sẽ có các tùy chọn động cơ xăng 1.6L tăng áp và 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất do động trong khoảng từ 148 - 190 mã lực.

Cả hai biến thể hybrid và plug-in hybrid (PHEV) cũng sẽ sẵn có.