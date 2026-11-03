Kia Sportage 2027 sẽ 'lột xác' thiết kế, chỉ dùng động cơ hybrid

Dòng SUV ăn khách Kia Sportage thế hệ thứ sáu, mang mã hiệu nội bộ NQ6 đã chính thức xuất hiện trên đường chạy thử nghiệm. Mẫu xe dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027 với sự lột xác toàn diện về thiết kế ngoại thất, gia tăng kích thước khoang cabin và chuyển dịch hoàn toàn sang các hệ truyền động điện hóa.

Những hình ảnh từ phiên bản thử nghiệm cho thấy Kia Sportage NQ6 sở hữu đường nét thiết kế góc cạnh và phần thân xe vuông vức hơn đáng kể so với thế hệ NQ5 hiện hành. Cụm đèn chiếu sáng phía trước cũng như hệ thống đèn hậu đều được tái thiết kế theo ngôn ngữ mới của thương hiệu Hàn Quốc.

Về mặt kích thước, chiều dài cơ sở của Sportage thế hệ mới dự kiến tăng từ 2.755 mm lên khoảng 2.790 mm. Sự gia tăng này giúp tối ưu hóa không gian di chuyển cho hàng ghế phía sau cũng như mở rộng dung tích chứa đồ của khoang hành lý.

Bên cạnh đó, Kia Sportage 2027 phiên bản chạy thử nghiệm bị bắt gặp gần đây cũng cho người dùng thấy xe sở hữu bộ mâm hợp kim kích thước 20 inch, lớn hơn mức tối đa 19 inch trên phiên bản đang lưu hành hiện nay.

Bên trong khoang lái, Kia Sportage NQ6 dự kiến được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 17 inch, vận hành trên nền tảng kết nối Pleos Connect do Tập đoàn Hyundai Motor phát triển. Khu vực điều khiển cũng ghi nhận sự xuất hiện của vô-lăng thiết kế mới.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên thế hệ thứ sáu nằm ở cấu hình động cơ. Một số nguồn tin cho biết, Kia có thể loại bỏ hoàn toàn các tùy chọn động cơ xăng thuần túy tại thị trường Hàn Quốc và châu Âu. Thay vào đó, xe sẽ chỉ được phân phối với ba biến thể điện hóa bao gồm mild hybrid (MHEV), hybrid truyền thống (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV).

Trong đó, phiên bản PHEV được kỳ vọng đạt tầm hoạt động thuần điện lên tới 100 km nhờ trang bị bộ pin dung lượng lớn cùng mô-tơ điện nâng cấp. Theo kế hoạch dự kiến, Kia Sportage thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào quý III/2027, trước khi mở rộng sang các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và các thị trường toàn cầu khác từ năm 2028.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV ăn khách Kia Sportage thế hệ thứ sáu.