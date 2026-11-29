Trong tháng 11/2026, KIA Sportage 2.0G Premium có giá niêm yết 819 triệu đồng và được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng, mức cao nhất trong ba phiên bản được cập nhật giá. Giá lăn bánh tạm tính của bản này dao động từ 903 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác đến 933 triệu đồng tại Hà Nội. Hai phiên bản còn lại là 2.0G Signature và 1.6T Signature AWD, cùng được ưu đãi lên đến 30 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Dưới đây là mức giá niêm yết, giá lăn bánh tạm tính và ưu đãi của từng phiên bản KIA Sportage trong tháng 11/2026, đơn vị triệu đồng.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Từ bài học năm 2015 đến lần trở lại năm 2022

KIA Sportage là mẫu crossover (CUV) hạng C, ra mắt lần đầu năm 1993. Xe từng được bán tại Việt Nam năm 2015 nhưng ngừng phân phối năm 2017 vì khó cạnh tranh với các đối thủ cùng nhóm, dẫn đến doanh số thấp.

Phiên bản 2026 thuộc vòng đời thứ 5, được giới thiệu tại Hàn Quốc vào tháng 7/2021. Đến tháng 6/2022, KIA Việt Nam phân phối trở lại mẫu xe này. Sportage hiện cạnh tranh với Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

Xe được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản và 8 màu ngoại thất: Trắng (Glacial White Pearl), Đỏ (Runway Red), Đỏ sẫm (Sunset Red), Xanh nước biển (Mineral Blue), Nâu (Essence Brown), Xanh sẫm (Deep Chroma Blue), Đen (Fusion Black) và Xanh rêu (Jungle Wood Green). Nội thất có 2 tùy chọn màu: Đen Saturn Black cho bản Luxury, Premium và Nâu Sequoia Brown cho bản Signature, Signature X-Line.

Ngôn ngữ thiết kế Opposites United và kích thước lớn hơn

Sportage 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United. Xe có chiều dài x chiều rộng là 4.660 x 1.865 mm, dài hơn thế hệ trước 180 mm. Chiều dài cơ sở tăng 86 mm, đạt 2.755 mm, ngang Hyundai Tucson và lớn hơn Mazda CX-5, Honda CR-V. Khoảng sáng gầm là 190 mm, bán kính quay vòng 5.890 mm.

Đầu xe có lưới tản nhiệt mũi hổ chia thành hai phần. Phía trên là mảng mũi hổ màu crom khói, phía dưới là bộ khuếch tán dạng vảy rồng sơn đen bóng. Cụm đèn pha dùng công nghệ Matrix LED, được ôm bởi dải LED định vị ban ngày dạng boomerang.

Thân xe có các đường gân dập nổi ngang hông và trần màu đen tương phản. Mâm dạng lốc xoáy có kích thước 18–19 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu được đặt rời khỏi cột A để mở rộng tầm quan sát, tích hợp chỉnh gập điện, sấy gương, cảnh báo điểm mù và xi-nhan LED.

Đuôi xe có cặp đèn hậu LED hình móc câu nối với nhau bằng dải màu đen. Hốc gió lớn được bao viền crom, nối liền cản sau. Ngoài ra, hãng cung cấp thêm gói X-Line dành cho khách hàng thích phong cách thể thao.

Cabin màn hình đôi và không gian chứa đồ

Khoang lái nổi bật với cụm màn hình đôi chiếm khoảng 2/3 mặt táp-lô, thiết kế vuốt cong và tràn viền. Bề mặt táp-lô tối giản, gần như không còn phím bấm vật lý. Bệ trung tâm dùng núm xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống, còn điều hòa là loại cảm ứng.

Cấu hình giữa các bản có khác biệt rõ. Bản Premium dùng bảng đồng hồ 4,2 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Từ bản Signature trở lên, xe có đồng hồ 12,3 inch, 8 loa Harman Kardon, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh. Các bản này cũng có ghế lái nhớ 2 vị trí, ghế trước thông gió và sưởi ấm. Cả hai cấu hình đều có màn hình giải trí 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, chìa khóa thông minh và phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động.

Ghế ngồi bọc da. Hàng ghế sau có khoảng để chân rộng, tựa lưng ngả được và 3 tựa đầu. Khoang hành lý có thể mở rộng tới 1.829 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Ba tùy chọn động cơ, bốn chế độ lái

Sportage 2026 có ba cấu hình động cơ, như bảng dưới đây.

Động cơ xăng 2.0 L được lắp trên các bản Luxury, Premium, Signature và Signature X-Line. Động cơ xăng tăng áp 1.6 L và động cơ dầu 2.0 L xuất hiện trên bản Signature và Signature X-Line. Hệ thống treo trước là McPherson, treo sau liên kết đa điểm, phanh đĩa ở cả bốn bánh.

Xe có 4 chế độ lái gồm Comfort, Eco, Sport, Smart, cùng các chế độ địa hình như tuyết, bùn, cát.

Gói an toàn ADAS và sự khác biệt giữa các bản

Sportage được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ lái trên cao tốc (HDA), kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu định vị (NSCC), phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ tránh va chạm phía sau.

Theo bảng thông số, các bản Signature có đủ các tính năng này, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Bản Premium có camera 360, cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí, nhưng chưa có ACC, hỗ trợ giữ làn hay phanh tự động giảm thiểu va chạm.

Nhận định chung

Điểm mạnh của Sportage là thiết kế thể thao hiện đại, nội thất rộng rãi nhiều công nghệ và sự đa dạng về phiên bản, động cơ. Hạn chế gồm hệ thống treo thiên về thể thao nên hơi cứng và xe chưa có phiên bản hybrid.

Với mức ưu đãi lên đến 50 triệu đồng, bản 2.0G Premium là lựa chọn có giá thấp nhất của dòng xe này trong tháng 11/2026. Người mua cần cân nhắc việc bản này thiếu một số tính năng hỗ trợ lái so với các bản Signature.