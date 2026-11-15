KIA Soluto MT và MT Deluxe tháng 11/2026: Giá niêm yết từ 345 triệu đồng, ưu đãi đến 46 triệu đồng

KIA Soluto niêm yết từ 345 triệu đồng với bản MT và 375 triệu đồng với bản MT Deluxe. Giá lăn bánh tạm tính trong tháng 11/2026 dao động từ 381 đến 436 triệu đồng tùy khu vực, kèm ưu đãi lên đến 46 triệu đồng.

Sedan giá rẻ nằm giữa hạng A và hạng B

KIA Soluto được định vị giữa phân khúc A và B, hướng đến khách hàng chạy xe dịch vụ và các gia đình nhỏ. Xe có trang bị vừa đủ cùng mức giá bán thấp nhất phân khúc, thậm chí rẻ hơn một số mẫu hạng A như VinFast Fadil hay Honda Brio.

Tháng 11/2021, toàn bộ phiên bản Soluto được nâng cấp nhẹ về trang bị và đổi nhận diện với logo mới trẻ trung, hiện đại hơn, trong khi giá bán không đổi. Các đối thủ cạnh tranh gồm Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Mitsubishi Attrage.

Xe được lắp ráp tại Việt Nam, có 5 màu sơn ngoại thất: Trắng (Clear White), Đen (Aurora Black Pearl), Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và Xanh lam (Blue Stream).

Giá lăn bánh tạm tính tại ba nhóm khu vực

Chênh lệch giữa hai phiên bản là 30 triệu đồng ở giá niêm yết. Khoảng cách này tăng lên 34 đến 35 triệu đồng khi tính giá lăn bánh. Hà Nội có mức lăn bánh cao nhất, tiếp theo là TP.HCM và các tỉnh, thành khác.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thiết kế bình dân, thiên về thực dụng

Soluto có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Thiết kế mang các nét đặc trưng của thương hiệu như lưới tản nhiệt mũi hổ và cụm đèn pha tròn trịa.

Các chi tiết như hốc đèn sương mù, khe hút gió khá đơn giản. Đèn pha là loại halogen chóa phản xạ thông thường. Hai phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe được bổ sung gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện.

Ở thân xe, mâm hợp kim đa chấu 14 inch là điểm nhấn. Tay nắm cửa mạ crom, riêng phiên bản thấp nhất không có trang bị này.

Cabin đơn giản, ghế bọc da ở mọi phiên bản

Khoang lái bố trí đơn giản, thực dụng, với cửa gió điều hòa tròn hai bên táp-lô. Tất cả phiên bản đều có ghế bọc da. Hàng ghế sau có tựa tay trung tâm, tựa đầu ở giữa và 3 vị trí tựa đầu chỉnh được độ cao. Độ ngả lưng ghế tăng lên đến 99 độ cho mọi ghế.

Xe khởi động bằng chìa khóa thông thường. Đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình điện tử nhỏ, vô lăng 3 chấu kiểu thể thao có tích hợp nút bấm điều khiển. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Một động cơ Kappa 1.4L, hai tùy chọn hộp số

Soluto dùng duy nhất động cơ xăng Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.368 cc. Động cơ sinh công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Về vận hành, xe có hệ thống lái trợ lực điện MDPS, treo trước McPherson và treo sau thanh xoắn. Mức tiêu hao nhiên liệu theo thông số là 4,2–5,3 lít/100 km trên đường cao tốc và 6,7–8,3 lít/100 km trong thành phố.

An toàn ở mức cơ bản

Khung xe làm từ thép cường độ cao AHSS (Advanced High Strength Steel). Xe có phanh chống bó cứng ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và tự động khóa cửa khi chạy. Về phanh, nguồn ghi phanh đĩa phía trước và phanh phía sau là tang trống hoặc đĩa. Xe chỉ có 2 túi khí.

Thông số kỹ thuật chính