KIA Soluto MT và MT Deluxe tháng 11/2026: giá lăn bánh từ 381 triệu đồng, ưu đãi tới 46 triệu

KIA Soluto tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 345 triệu đồng (bản MT) đến 375 triệu đồng (bản MT Deluxe), kèm ưu đãi lên đến 46 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 381 triệu đồng ở các tỉnh, thành phố khác đến 436 triệu đồng tại Hà Nội.

Mẫu sedan lắp ráp tại Việt Nam này được định vị giữa phân khúc A và B, hướng đến khách hàng chạy xe dịch vụ và các gia đình nhỏ. Theo nguồn tin, Soluto có giá bán rẻ nhất phân khúc, thậm chí thấp hơn một số mẫu hạng A như VinFast Fadil hay Honda Brio.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Đợt nâng cấp trang bị nhẹ vào tháng 11/2021 đi kèm logo mới trẻ trung hơn, trong khi giá bán không đổi. Xe cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Mitsubishi Attrage, với 5 màu sơn: trắng, đen, đỏ, bạc và xanh lam.

Thiết kế thực dụng, mang nét đặc trưng thương hiệu

Soluto có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Xe mang lưới tản nhiệt mũi hổ và cụm đèn pha tròn trịa, trong khi hốc đèn sương mù, khe hút gió khá đơn giản. Đèn pha là loại halogen chóa phản xạ thông thường.

Hai phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe có thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện. Mâm hợp kim đa chấu 14 inch là điểm nhấn ở thân xe, còn tay nắm cửa mạ crom có mặt trên các bản cao hơn, riêng bản thấp nhất không có.

Cabin đơn giản, ghế da cho mọi phiên bản

Nội thất bố trí đơn giản, thực dụng với cửa gió điều hòa tròn hai bên. Tất cả phiên bản đều có ghế bọc da; hàng ghế sau có tựa tay trung tâm và 3 vị trí tựa đầu điều chỉnh được độ cao. Độ ngả lưng ghế tăng lên đến 99 độ.

Xe khởi động bằng chìa khóa thông thường. Đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình điện tử nhỏ, vô lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và âm thanh 6 loa. Khoang hành lý có dung tích 475 lít.

Động cơ Kappa 1.4L duy nhất, hai tùy chọn hộp số

Soluto dùng một động cơ xăng Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.368 cc, công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ đi cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Xe có trợ lực lái điện MDPS, hệ thống treo trước McPherson và treo sau thanh xoắn. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố là 4,2-5,3 lít/100 km trên đường cao tốc và 6,7-8,3 lít/100 km trong thành phố, bình xăng 43 lít.

Trang bị an toàn ở mức cơ bản

Khung xe sử dụng thép cường độ cao AHSS. Xe có phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, tự động khóa cửa khi chạy và 2 túi khí. Hệ thống phanh là đĩa trước, tang trống hoặc đĩa sau tùy phiên bản.

Thông số kỹ thuật chính

Đánh giá: rẻ và thực dụng nhưng trang bị còn hạn chế

Về ưu điểm, Soluto có giá rẻ nhất phân khúc, thiết kế dễ nhìn, thực dụng, nội thất rộng và tiết kiệm nhiên liệu. Ngược lại, động cơ yếu, chỉ có 2 túi khí và trang bị cơ bản ít hơn các đối thủ.

Nhìn chung, Soluto phù hợp với người dùng ưu tiên chi phí đầu tư thấp cho nhu cầu chạy dịch vụ hoặc gia đình nhỏ.