Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Kia Soluto.

Cụ thể, trong tháng 10/2026 này, Kia Soluto được hãng giảm giá lên đến 46 triệu đồng cho cả 2 phiên bản MT và Deluxe. Nhờ đó, giá bán sau ưu đãi của mẫu sedan hạng B này giảm xuống chỉ còn 299 triệu đồng, rẻ hơn cả người anh em cùng thương hiệu Kia Morning.

Kia Soluto giảm giá siêu sốc - chỉ còn từ 299 triệu, rẻ hơn cả Morning.

Kia Soluto hiện là mẫu xe có sức bán yếu nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Do đó, việc mẫu xe này được hãng giảm giá sâu để cải thiện sức bán cũng không có gì lạ. Từ đầu năm 2026 đến nay, mẫu xe này không còn được hãng công bố doanh số cụ thể như trước.

Tuy nhiên, Soluto không phải là mẫu xe có mức giảm giá mạnh nhất trong gia đình Kia trong tháng 10/2026. Vị trí này thuộc về Kia Carnival với mức ưu đãi 70 triệu đồng cho bản D Signature 7 chỗ. Các bản máy dầu khác của dòng MPV cỡ lớn này đều được giảm giá 60 triệu đồng.

Kia Soluto là mẫu xe có sức bán yếu nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.

Tiếp theo đó là Kia Sportage với mức giảm từ 20-50 triệu đồng cho các phiên bản máy xăng. Riêng 3 phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C này chỉ được khuyến mại 20 triệu đồng.

Những mẫu xe còn lại của thương hiệu Kia có mức giảm giá khiêm tốn hơn, chỉ từ 10-30 triệu đồng. Ví dụ, Kia Morning được giảm 16 triệu ở bản MT, K5 nhận ưu đãi 10 triệu trong khi con số tương ứng của Sonet là 12 triệu. Dòng Kia Seltos được giảm giá từ 10-15 triệu, tùy phiên bản. Con số tương ứng của Kia Carens đời cũ là từ 5-10 triệu đồng, Sorento từ 5-30 triệu và Carnival Hybrid là từ 20-30 triệu đồng.

Kia Soluto có mức giảm giá ấn tượng nhưng vẫn chưa bằng một số đối thủ như Toyota Vios (từ 46-54 triệu) và Hyundai Accent (89 triệu).

Ngoài ra, Kia còn tặng 1 năm bảo hiểm vật chất cho một số mẫu xe như Morning AT, Morning GT-Line hay Sorento máy xăng.

Nhìn chung, mức ưu đãi của các mẫu xe Kia trong tháng 10/2026 chưa thực sự hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngay cả Kia Soluto có mức giảm giá ấn tượng nhưng vẫn chưa bằng một số đối thủ như Toyota Vios (từ 46-54 triệu) và Hyundai Accent (89 triệu).